Evandro critica Prefeitura de Fortaleza, desta vez sobre chuvas:" Dias de caos e transtorno"

"As cenas de alagamentos e inundações são frequentes, causando danos para todos os lados. Infelizmente, o que vemos também são moradores dos bairros mais desassistidos pela Prefeitura se tornando os mais prejudicados", diz o pré-candidato do PT, que deve, em outubro, concorrer com Sarto pela gestão municipal de Fortaleza.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), voltou a criticar, nesta terça-feira, 14, a Prefeitura de Fortaleza, gerida por José Sarto (PDT), com quem tem trocado farpas constantemente . Desta vez, a pauta foi as chuvas dos últimos dias na Capital, que provocaram alagamentos e renderam 40 ocorrências em cerca de 20 bairros, conforme a Defesa Civil.

"A Prefeitura de Fortaleza trabalha permanentemente monitorando as chuvas e o impacto à população, com planejamento e ações objetivas. O Comitê da Quadra Chuvosa, formado por Defesa Civil, Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Gestão Regional e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), atua em toda a cidade", apontou a gestão.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) informou que foi feita a limpeza da rede de drenagem na Avenida C, no Conjunto Ceará, no último mês de abril, e a estrutura está desobstruída. Além disso, ressaltou que uma equipe técnica esteve no local na última segunda-feira atuando em parceria com a Defesa Civil e colaborando com a vistoria e os encaminhamentos necessários sobre os pontos de alagamento ocasionados pelas fortes chuvas da madrugada.

"Prestamos nossa solidariedade a todos os fortalezenses, ao mesmo tempo em que pedimos a Deus que proteja todos os lares", seguiu o deputado. Ele anexa junto um vídeo com matérias jornalísticas sobre as consequências das chuvas, entre elas, uma do O POVO , com relato de moradores de bairros como Conjunto Ceará e Papicu que perderam móveis e eletrodomésticos com a entrada de água nas casas. O nível da água sumiu até 50 cm em algumas residências.

Sarto x Evandro

Sarto e Evandro têm trocado farpas e entrado em divergências há, pelo menos, três semanas. No rol de temas abordados pela dupla, já passou a Taxa do Lixo, o desalinhamento da gestão municipal com os governos estadual e federal, a qualidade do transporte público em Fortaleza, além do caso de assassinato registrado no Instituto José Frota (IJF).

A movimentação sinaliza a polarização dos ex-aliados PT e PDT, com a dupla sendo os alvos preferenciais um do outro, com maior frequência do que com outros pré-candidatos. Há, pelo menos, outros cinco nomes postos na disputa em Fortaleza.

Um dia antes de Evandro ser escolhido como o nome do PT para a prefeitura, por exemplo, a pauta da desavença foi a administração do prefeito e a falta de alinhamento político. O petista disse que o prefeito fazia “picuinha” por não alinhar a gestão municipal.

Em resposta, Sarto alfinetou em resposta não só Evandro, como o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT). Desde então, o prefeito tem feito questão de responder às críticas do grupo petista, até mais que cobranças de outras lideranças de partidos adversários.