Evandro diz que Seuma reúne "interesses conflitantes" e cogita separar meio ambiente do urbanismo

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou, nesta quinta-feira, 9, que, em uma eventual gestão dele, as competências da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) poderão ser divididas em duas pastas distintas. O motivo para a separação seria um “conflito de interesses” dentro da Seuma, segundo a concepção do petista.

O deputado estadual participou da série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, na Rádio O POVO CBN. Questionado sobre como lidaria com as Outorgas Onerosas de Alteração de Uso do Solo (OOAU), que permitem a construção de superprédios na capital cearense, Evandro comentou que "primeiro de tudo" pensa em uma possível divisão na Seuma.

“A primeira coisa que vamos rever é a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo. Temos que rever. Vamos estudar, porque eu vejo interesses conflitantes. Você não pode ter uma Secretaria de Meio Ambiente, que faz a preservação, quando por outro lado você tem os interesses de crescimento da Cidade, sobretudo da construção civil. Imagino com duas secretarias, mas isso iremos rever”, disse.