Sarto exonera 13 secretários, inclusive Élcio, de olho em eleições

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), também foi exonerado por Sarto para estar apto a concorrer novamente ao seu posto em outubro.

Dentre os nomes estão Elpídio Nogueira, da Cultura, pré-candidato a vereador em Fortaleza; Ozires Pontes, do Esporte e Lazer e pré-candidato a Prefeitura em Massapê ; o coronel Eduardo Holanda, da Segurança Cidadã e Dalila Saldanha, da Educação.

Confira os secretários exonerados por Sarto:

Elpídio Nogueira - Cultura Ozires Pontes - Esporte e Lazer Kamyla Castro - Regional 1 Rennys Frota - Regional 2 Pedro França - Regional 3 Natália Rios - Regional 4 Marcel Colares - Regional 6 Benigno Júnior - Regional 7 Fábio Rúbens - Regional 8 Ésio Feitosa - Regional 9 Eduardo Holanda - Segurança Cidadã Dalila Saldanha - Educação Élcio Batista - Superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor)

Em evento de apresentação da chapa de vereadores do PDT para as eleições na quinta-feira, 4, oito dos secretários constaram na lista pelo partido. A sigla apresentou ao todo 44 nomes na ocasião. Além deles, também foi exonerado Wellington Saboia (Podemos), aliado de Sarto e presidente do Procon Fortaleza.