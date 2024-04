De saída do PDT, Enfermeira Ana Paula se filia ao PSB e Júlio Brizzi ao PT

Os dois vereadores estavam no PDT, mas fazem oposição ao prefeito José Sarto (PDT), e são aliados do senador Cid Gomes

Dois vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), de saída do PDT, Enfermeira Ana Paula e Júlio Brizzi definiram os seus destinos, PSB e PT respectivamente. O prazo para a janela partidária se encerrou na sexta-feira, 5.

Ana Paula e Brizzi fazem oposição ao prefeito José Sarto (PDT) e são do grupo do senador Cid Gomes (PSB), acertando suas saídas do partido desde o ano passado quando o senador travava um embate para comandar o PDT no Estado. Cid retornou ao PSB e levou consigo dezenas de prefeitos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, de 43 vereadores de Fortaleza, 24 trocaram de partido. Confira a lista completa: