PT vota para escolher quem decidirá candidatura a prefeito e tem provocações entre apoiadores

Movimento na sede do PT Crédito: Guilherme Gonsalves

O PT realiza neste domingo, 7, em Fortaleza, a votação que será decisiva para a escolha da candidatura do partido à Prefeitura de Fortaleza em outubro deste ano. São eleitos os delegados que terão direito a voto no encontro municipal. O evento, que ocorrerá em 21 de abril, definirá a candidatura do partido à Prefeitura da Capital. PT realiza neste domingo eleição dos delegados que votarão no encontro que escolherá a candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Clima está tenso. Apoiadores de Luizianne e de Evandro têm discussão séria na chegada do presidente da Assembleia https://t.co/mjIVpEtmE0 pic.twitter.com/rlyhfUBNzN

Cinco pré-candidatos estão na disputa: o ex-deputado federal Artur Bruno, hoje assessor especial do governo; o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio; a deputada estadual Larissa Gaspar e a deputada federal Luizianne Lins. Neste domingo, os filiados votam em chapas de delegados, que apoiam algum dos candidatos. Há tensão e provocações entre filiados. Apoiadores de Luizianne fizeram cobranças e hostilidades a aliados de Evandro e Guilherme. Quando Evandro chegou, militantes ligados a Luizianne balançaram bandeiras e gritaram o nome dela. O deputado estadual De Assis Diniz disse que não era permitido e tentou tirar. Armou-se, então, a confusão. "Sempre tem os tensionamentos. É natural dos processos. Não deixa de ser uma disputa, uma disputa de ideias, disputa de chapas. Mas acerdito muito na força do diálogo e acho que a gente pode sempre caminhar para construir uma unidade. A gente precisa pensar no nosso objetivo principal, que é transformar Fortaleza. Para isso a gente precisa estar unido para derrotar a gestão desastrosa do PDT e evitar que o bolsonarismo fascista chegue à Prefeitura de Fortaleza", disse Larissa Gaspar, no PT para votar.

"Todo mundo exercendo seu direito ao voto. Nós temos de respeitar os desejos, a vontade dos nossos filiados", disse Evandro, afirmando que, "sem sombra de dúvidas" o partido sai fortalecido. "Exercendo seu direito com muito respeito e fortalecendo a democracia interna do partido", acrescentou sobre a particupação dos filiados. Evandro não vota porque apenas filiados até 8 de julho de 2023 têm esse direito. O deputado se filiou em dezembro. Uma mulher, ao cumprimentar Evandro, disse a ele: "Aqui é Luizianne. Se ela não for candidata nós vamos votar tudo em branco". Larissa Gaspar com a família Crédito: Guilherme Gonsalves Guilherme Sampaio ao votar Crédito: Divulgação/Assessoria Guilherme Sampaio Guilherme Sampaio e Evandro Leitão Crédito: Divulgação/Assessoria Guilherme Sampaio Evandro com apoiadores, como o deputado José Guimarães Crédito: Guilherme Gonsalves "É a festa da democracia interna do Partido dos Trabalhadores. Desde ontem que eu estou muito emocionado", comemorou Guilherme Sampaio, presidente municipal do PT e também pré-candidato. "Milhares de pessoas indo às ruas em 13 locais de votação. Isso não acontece com nenhum partido, nem sei se acontece com algum partido no mundo, mas aqui no país com certeza não tem essa vida que o PT tem através da sua militância", acrescentou.