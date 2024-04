Mais da metade de vereadores de Fortaleza trocaram de partido na janela partidária

O PDT, do prefeito José Sarto, recebeu novos filiados. Em contrapartida a oposição também se movimentou de olho no embate das eleições municipais em outubro

A janela partidária provocou mudanças importantes no desenho da política de Fortaleza e definiu as bases para a disputa do pleito em outubro. O período para a troca de partido sem a perda de mandato teve início no dia 7 de março e terminou nesta sexta-feira, 5, com mexidas importantes na reta final.

De 43 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza, 24 trocaram de partido de olho nas eleições. Por um lado, o partido do prefeito José Sarto (PDT) conseguiu se fortalecer, enquanto a oposição se articulou para fazer frente aos planos governistas.