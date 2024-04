Cogitada como candidata, Izolda segue com o domicílio eleitoral em Sobral

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,14.03.2024: Izolda Cela, secretária executiva do ministério da educação. Ministro da educação, Camilo Santana, lança o programa Pé-de-meia no Centro de eventos Crédito: FÁBIO LIMA

Se encerra neste sábado, 6, o prazo para possíveis candidatos nas eleições municipais de 2024 mudarem domicílio eleitoral para onde desejam concorrer. Cogitada para disputar a Prefeitura, a ex-governadora Izolda Cela até o momento manteve o direito a voto em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza. A secretária executiva do Ministério da Educação (MEC) é um quadro prestigiado dentro do PSB, partido ao qual se filiou juntamente com Cid Gomes. Embora ela haja com bastante cautela e silêncio sobre suas pretensões, o senador espera que ela esteja apta para concorrer ao cargo de prefeita e poder suceder Ivo Gomes (PSB), irmão de Cid. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Eu defendo que ela (Izolda) esteja disponível para participar do processo, ela e tantos outros, não quero aqui, fechar oportunidades não. Quem vai conduzir o processo lá é o Ivo (Gomes, atual prefeito)", disse Cid nesta sexta-feira, 5, durante a visita do presidente Lula (PT) às obras da Transnordestina em Iguatu, a 361 km de Fortaleza, e a transposição do rio São Francisco, em Pernambuco.