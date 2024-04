PT elege hoje delegados partidários que escolherão candidato(a) a prefeito(a)

Movimento na sede do PT para eleição de delegados. Em destaque, deputado De Assis Crédito: Guilherme Gonsalves

O PT de Fortaleza realiza neste domingo, 3, a eleição dos delegados partidários que irão votar no encontro para escolher quem concorrerá à Prefeitura de Fortaleza. O processo faz parte da escolha do candidato para as eleições de outubro, conforme foi acordado por concenso pelo partido. PT realiza neste domingo eleição dos delegados que votarão no encontro que escolherá a candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Clima está tenso. Apoiadores de Luizianne e de Evandro têm discussão séria na chegada do presidente da Assembleia https://t.co/mjIVpEtmE0 pic.twitter.com/rlyhfUBNzN Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 7, 2024



Sete chapas foram inscritas e podem receber votos dos filiados neste domingo. Dos pré-candidatos petistas, apenas o ex-deputado Artur Bruno não apresentou chapa. Serão 200 delegados eleitos para, na segunda etapa, votarem durante Encontro Municipal do dia 21 de abril, em quem será o candidato ou a candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza. O diretório municipal do PT aprovou que a candidatura da sigla na eleições em Fortaleza será escolhida por meio de um encontro, o que evita a realização de prévias como processo de escolha. No encontro, os filiados elegem representantes, delegados partidários, que participam do encontro e votam em quem preferem para representar o partido na disputa eleitoral. Já nas prévias, os filiados, no lugar de eleger delegados, votam diretamente em quem preferem como candidato.



A proporção de delegados escolhidos vai definir a força que os pré-candidatos terão no encontro do dia 21 de abril, quando os delegados vão escolher o candidatro. A proporção que cada chapa conseguir eleger resulta na quantidade de delegados que ela terá para votar daqui a duas semanas. É possível que delegados de determinada chapa votem em candidatos apoiados por outro grupo, após um diálogo e afunilamento dos debates. Quem pode votar

Filiados aptos a votar: mais de 40 mil Critério: filiação até 8 de julho de 2023 Expectativa de votantes: entre 5 a 8 mil Como funciona a votação A proporção de votos que cada chapa conseguir resulta na quantidade de delegados que ela terá. Na prática, funciona assim: uma chapa que receber 20% dos votos neste domingo elegerá 20% de 200 (total de vagas para delegados que votam), ou seja, 40 delegados.

Confira os locais de votação ZONAL 01 - SEÇÃO 01 E 02

Escola Godofredo de Castro Filho

Av. José Sabóia, 905, Cais do Porto



ZONAL 02 - SEÇÃO 03 E 04

Clube da Caixa

Av. Frei Cirilo, 4700, Messejana

ZONAL 03 - SEÇÃO 05 E 06

Sede do PT Fortaleza

Av. da Universidade, 2189, Benfica

ZONAL 88+112

SEÇÃO 07, 08 E 09

EMEIEF Profa. Edith Braga

R. Cap. Vasconcelos, 1061, Aerolândia