Pesquisa mostra Elmano e Ciro empatados na disputa pelo governo

Pesquisa avaliou o desemprenho de pré-candidatos a governador do Ceará / Crédito: Samuel Setubal; Aurélio Alves; Fernanda Barros; Júlio Caesar/ O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lideram os cenários eleitorais para uma eventual disputa ao Governo do Ceará em 2026, segundo pesquisa de intenção de votos divulgada nesta quinta-feira, 4, pelo Instituto Real Time Big Data. Em um dos cenários, a pesquisa, encomendada pela CNN Brasil, mostra Elmano e Ciro numericamente empatados, com 39% da preferência do eleitorado, cada. O senador Eduardo Girão (Novo) aparece na sequência, com 14% das intenções de voto.