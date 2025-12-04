Pesquisa mostra Elmano e Ciro empatados na disputa pelo governo

Pesquisa Real Time Big Data: Elmano e Ciro empatam com 39%; governador abre 16 pontos sobre RCAtual governador lidera em simulação sem a presença de Ciro Gomes. Quando apenas as duas candidaturas são colocadas, Ciro fica numericamente à frente de Elmano
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lideram os cenários eleitorais para uma eventual disputa ao Governo do Ceará em 2026, segundo pesquisa de intenção de votos divulgada nesta quinta-feira, 4, pelo Instituto Real Time Big Data.
Em um dos cenários, a pesquisa, encomendada pela CNN Brasil, mostra Elmano e Ciro numericamente empatados, com 39% da preferência do eleitorado, cada. O senador Eduardo Girão (Novo) aparece na sequência, com 14% das intenções de voto.
Intenção de voto para o Governo (Cenário 1):
- Elmano de Freitas (PT): 39% (+1)
- Ciro Gomes (PSDB): 39% (+2)
- Eduardo Girão (Novo): 14% (=)
- Nulo/Branco: 4% (-2)
- Não sabe/Não respondeu: 4% (-1)
Ao todo foram entrevistadas 1.200 pessoas, entre os dias 2 e 3 de dezembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi feita de forma estimulada.
Cenário com Roberto Cláudio
Um segundo cenário testado coloca o ex-prefeito Roberto Cláudio (União Brasil) na disputa. Nessa simulação, o governador Elmano aparece à frente, com 42% das intenções de voto, contra 26% de RC e 16% de Girão.
Intenção de voto ao Governo do Estado (Cenário 2):
- Elmano de Freitas (PT): 42% (+1)
- Roberto Cláudio (União Brasil): 26% (-1)
- Eduardo Girão (Novo): 16% (=)
- Nulo/Branco: 9% (=)
- Não sabe/Não respondeu: 7% (=)
Cenário sem terceira candidatura
Em um terceiro cenário, foi simulada a disputa com Ciro e Elmano, mas sem a presença de uma terceira candidatura. Dessa forma, Ciro e Elmano aparecem tecnicamente empatados, mas com o ex-governador numericamente à frente do atual chefe do Executivo (44% x 42%).
Intenção de voto ao Governo do Estado (Cenário 3):
- Ciro Gomes (PSDB): 44% (+1)
- Elmano de Freitas (PT): 42% (=)
- Nulo/Branco: 10% (=)
- Não sabe/Não respondeu: 4% (-1)
Diferentemente da pesquisa anterior, a Real Time não incluiu Capitão Wagner (União Brasil) como possível candidato desta vez.
Rejeição
Na pesquisa Real Time Big Data sobre a rejeição dos nomes supracitados, os potenciais candidatos aparecem empatados dentro da margem de erro em alguns casos. O senador Eduardo Girão aparece com 39% de rejeição. O governador Elmano tem 37%. Ciro Gomes registrou 32% e Roberto Cláudio aparece numericamente com a menor rejeição, sendo citado por 27%.
Rejeição entre candidatos
Eduardo Girão (Novo): 39% (+1)
Elmano de Freitas (PT): 37% (+1)
Ciro Gomes (PDT): 32% (+2)
Roberto Cláudio (União Brasil): 27% (+1)