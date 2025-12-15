Camilo: Elmano é o candidato em 2026, mas 'política é dinâmica'

Camilo Santana é ministro da Educação do Governo Lula / Crédito: Agência Brasil/Fabio Rodrigues-Pozzebom

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que Elmano de Freitas (PT) tem sido um grande governador e tem o direito de concorrer à reeleição. No entanto, não deixou de pontuar que a política é "dinâmica", abrindo margem para novos questionamentos. "Eu não sou candidato. O Elmano (de Freitas) tem sido um grande governador. Ele tem direito à reeleição e está bem avaliado. Mas claro que política é dinâmica. O projeto que está em curso no Ceará tem avançado — com muita dificuldade em áreas como a Segurança Pública, que é um problema no Brasil inteiro. Mas tem avançado na Educação, Saúde e geração de emprego", disse o ministro em entrevista ao O Globo.

Elmano x Violência Na mesma entrevista, Camilo foi questionado sobre a postura que o governador Elmano tem adotado quando o assunto é segurança pública, com discursos mais duros. O ministro, no entanto, disse que o governador está correto, destacando que no próprio governo já defendia ser preciso endurecer o combate ao crime. "Quando fui governador, eu estudei muito essa questão da segurança pública. Fizemos todo investimento que você possa imaginar no Ceará. Eu converso disso com muita franqueza com o presidente Lula. 'Presidente, se esse país não construir uma ação, um pacto nacional contra o crime, com os Poderes constituídos, como o presidente da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a Justiça e todos os estados, independentemente de questões partidárias e políticas, dificilmente nós vamos conseguir combater o crime organizado no Brasil'", disse. O ministro acrescentou: "Tem que fazer o combate com inteligência, e endurecer mais as leis — e essa é um pouco da proposta do ministro (da Justiça) Ricardo Lewandowski".