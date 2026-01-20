Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Camilo pode coordenar palanques de Lula no Nordeste em 2026, diz jornalista

Ministro da Educação é cotado para receber missão de garantir a popularidade de Lula na região, com foco maior no Ceará e na Bahia
Autor Marcelo Bloc
O ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT) pode virar o coordenador dos palanques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Nordeste, durante a campanha para as eleições deste ano. Lula tem sinalizado querer Camilo com foco direcionado para a Região, em especial nos estados do Ceará e da Bahia. A informação é do jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

Nesta semana, Camilo sinalizou que deve deixar o Ministério da Educação em breve e voltar a atuar como senador, onde tem mais alguns anos de mandato. A ideia, segundo ele, é trabalhar para a reeleição de Lula e do atual governador cearense e aliado Elmano de Freitas (PT).

A cúpula do governo federal vê o aumento na votação de Lula no Ceará e na Bahia como pontos determinantes para a vitória sobre Jair Bolsonaro (PL), em 2022.

Os cenários atuais não projetam eleição fácil para a recondução de Elmano, no Ceará, e do governador baiano Jerônimo Rodrigues, também do PT. Pesquisas recentes de intenção de voto mostraram do governador cearense empatado com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), enquanto Rodrigues apareceu atrás do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

Também governado pelo PT, o Rio Grande do Norte é outro ponto de atenção para Lula. Reeleita em 2022, a governadora Fátima Bezerra (PT) deve renunciar ao mandato até abril para concorrer ao Senado e tem tido dificuldades de emplacar o sucessor Cadu Xavier (PT).

Programas federais

A atuação de Camilo se daria nas articulações partidárias, assim como no reforço de programas federais junto aos governos nordestinos, como o "Pé de Meia" e o "Gás do Povo".

Embora Lula e Camilo neguem publicamente, o ministro é cotado para substituir Elmano na disputa pelo governo do Ceará, principalmente se o cenário de disputa contra Ciro se mostrar complicado.

camilo santana lula governo lula pt

