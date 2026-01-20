Camilo pode coordenar palanques de Lula no Nordeste em 2026

Lula e Camilo durante visita à ferrovia Transnordestina, em Missão Velha (18/07/2025) / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT) pode virar o coordenador dos palanques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Nordeste, durante a campanha para as eleições deste ano. Lula tem sinalizado querer Camilo com foco direcionado para a Região, em especial nos estados do Ceará e da Bahia. A informação é do jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil. Nesta semana, Camilo sinalizou que deve deixar o Ministério da Educação em breve e voltar a atuar como senador, onde tem mais alguns anos de mandato. A ideia, segundo ele, é trabalhar para a reeleição de Lula e do atual governador cearense e aliado Elmano de Freitas (PT).

A cúpula do governo federal vê o aumento na votação de Lula no Ceará e na Bahia como pontos determinantes para a vitória sobre Jair Bolsonaro (PL), em 2022.