Políticos reagem ao ataque dos EUA e à captura de Maduro

Ataque estadunidense à Venezuela e captura de Nicolás Maduro repercutiram entre diferentes políticos cearenses. Nomes da direita bolsonarista comemoraram a ação, e membros da base repudiaram a operação militar

Evandro afirmou que a ação representa um ataque direto à soberania venezuelana e um grave precedente para a região. O prefeito avaliou que “a interferência estrangeira ameaça a paz e os esforços de estabilidade política no continente” e reforçou a necessidade de uma resposta imediata da comunidade internacional, por meio das Nações Unidas. Pelas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), compartilhou a nota divulgada pelo Governo Federal e enfatizou que seguirão “firmes e vigilantes contra o uso da força e inaceitável afronta à soberania dos países, em flagrante violação do direito internacional”.

O líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), classificou a invasão dos Estados Unidos como uma ação “criminosa” por parte do governo do presidente norte-americano Donald Trump.