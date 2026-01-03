Líder de Lula sobre ação dos EUA na Venezuela: 'Criminosa'

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder de Lula chama ação dos EUA na Venezuela de "agressão criminosa"

O deputado federal cearense José Guimarães (PT-CE) declarou que ação americana fere o direito internacional e a soberania do povo venezuelano"
O líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), classificou a invasão dos Estados Unidos da América à Venezuela com ataques e posterior anúncio de captura do líder venezuelano Nicolás Maduro como uma ação "criminosa" por parte do governo do presidente norte-americano Donald Trump.

"Essa agressão criminosa dos EUA contra a Venezuela fere o direito internacional e a soberania do povo venezuelano", declarou o parlamentar no seu perfil do X (antigo Twitter).

Em nota à imprensa, Guimarães afirma não haver justificativa legítima para o uso da força americana e que as motivações reais são riquezas em território venezuelano como o petróleo e terras raras. Além disso, o deputado declara que defender a soberania da Venezuela é defender o direito internacional e alerta para ameaça em outros países.

Confira a nota completa:

“Manifestamos nossa mais veemente condenação ao ataque promovido pelos Estados Unidos contra a soberania nacional da Venezuela. Trata-se de uma grave violação do direito internacional, que afronta os princípios da autodeterminação dos povos, da não intervenção e do respeito à soberania dos Estados.

A escalada de ações dessa natureza abre um precedente extremamente perigoso para toda a região da América Latina e do Caribe, historicamente reconhecida como uma zona de paz, construída a partir do diálogo, da cooperação e da solução pacífica de controvérsias.

Não há justificativa legítima para a violação de tais direitos fundamentais nem para o uso da força como instrumento de imposição política ou econômica. As motivações reais desse tipo de intervenção permanecem ocultas, especialmente quando se observa o histórico interesse sobre recursos estratégicos como o petróleo e as terras raras, amplamente presentes no território venezuelano.

Defender a soberania da Venezuela é defender o direito internacional, a paz regional e a estabilidade da América Latina. Qualquer agressão a um país da região representa uma ameaça a todos”.

Governo Lula convoca reunião de emergência

O governo brasileiro convocou uma reunião de emergência que acontecerá às 10h da manhã deste sábado, 3, após a ação tomada pelo governo de Donald Trump. Participarão ministros, assessores do governo e lideranças do Itamaraty. Lula deve participar remotamente.

Trump anunciou que as forças americanas capturaram Maduro e a esposa dele. Caracas, capital venezuelana, e outras cidades foram alvos de ataques e bombardeios. Trump deve fazer uma coletiva sobre a operação às 11h no horário local da Flórida (13h no horário de Brasília).

"Os Estados Unidos realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, junto com sua esposa, capturado e retirado do país", afirmou o presidente americano na rede social Truth Social.

O governo de Maduro informou que a "gravíssima agressão militar" incluiu alvos nos estados Miranda e La Guaira, vizinhos da capital, assim como Aragua, a cerca de uma hora de carro.

A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, disse desconhecer o paradeiro de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. "Exigimos do governo do presidente Donald Trump prova de vida imediata do presidente Maduro e da primeira-dama", afirmou Rodríguez ao canal VTV, como a primeira na linha de sucessão do poder.

