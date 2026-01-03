Líder de Lula sobre ação dos EUA na Venezuela: 'Criminosa'

Deputado federal e líder do Governo Lula, José Guimarães (PT) / Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), classificou a invasão dos Estados Unidos da América à Venezuela com ataques e posterior anúncio de captura do líder venezuelano Nicolás Maduro como uma ação "criminosa" por parte do governo do presidente norte-americano Donald Trump. "Essa agressão criminosa dos EUA contra a Venezuela fere o direito internacional e a soberania do povo venezuelano", declarou o parlamentar no seu perfil do X (antigo Twitter).

Essa agressão criminosa dos EUA contra a Venezuela fere o direito internacional e a soberania do povo Venezuelano https://t.co/rTIm1MpU4G — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 3, 2026 Em nota à imprensa, Guimarães afirma não haver justificativa legítima para o uso da força americana e que as motivações reais são riquezas em território venezuelano como o petróleo e terras raras. Além disso, o deputado declara que defender a soberania da Venezuela é defender o direito internacional e alerta para ameaça em outros países. Confira a nota completa: “Manifestamos nossa mais veemente condenação ao ataque promovido pelos Estados Unidos contra a soberania nacional da Venezuela. Trata-se de uma grave violação do direito internacional, que afronta os princípios da autodeterminação dos povos, da não intervenção e do respeito à soberania dos Estados.

A escalada de ações dessa natureza abre um precedente extremamente perigoso para toda a região da América Latina e do Caribe, historicamente reconhecida como uma zona de paz, construída a partir do diálogo, da cooperação e da solução pacífica de controvérsias. Não há justificativa legítima para a violação de tais direitos fundamentais nem para o uso da força como instrumento de imposição política ou econômica. As motivações reais desse tipo de intervenção permanecem ocultas, especialmente quando se observa o histórico interesse sobre recursos estratégicos como o petróleo e as terras raras, amplamente presentes no território venezuelano. Defender a soberania da Venezuela é defender o direito internacional, a paz regional e a estabilidade da América Latina. Qualquer agressão a um país da região representa uma ameaça a todos”.