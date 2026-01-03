Trump anuncia captura de Maduro após bombardeios dos EUA contra Venezuela

Imagem do incêndio em Fuerte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela, após uma série de explosões em Caracas. Explosões, acompanhadas por sons semelhantes a sobrevoos de aeronaves, foram ouvidas em Caracas por volta das 2h da manhã de 3 de janeiro, relatou um jornalista da AFP / Crédito: LUIS JAIMES / AFP

O presidente Donald Trump anunciou neste sábado, 3, a captura do mandatário venezuelano Nicolás Maduro após um “ataque em grande escala” dos Estados Unidos contra Caracas e outras regiões do país. Desconhece-se o paradeiro de Maduro, que governava a Venezuela desde 2013, assim como o de sua esposa, Cilia Flores. A procuradora-geral dos Estados Unidos anunciou neste sábado acusações por narcotráfico e terrorismo.

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, disse no X que Maduro e sua esposa “em breve enfrentarão todo o rigor da Justiça dos EUA em solo americano, em tribunais americanos”. Após vários meses de pressão contra Maduro que incluíram uma grande mobilização militar americana no Caribe, Washington atacou Caracas e os estados vizinhos de Miranda e La Guaira, além de Aragua, a uma hora de carro da capital.