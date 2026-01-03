Elmano e Evandro condenam ataque dos EUA à Venezuela

Governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em evento de vacinação, em maio de 2025 / Crédito: FERNANDA BARROS

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), usaram as redes sociais neste sábado, 3, para condenar os ataques militares realizados pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Ambos classificaram a ofensiva como uma violação ao direito internacional e alertaram para os riscos de escalada do conflito na América Latina.

Evandro afirmou que a ação representa um ataque direto à soberania venezuelana e um grave precedente para a região. Segundo ele, a interferência estrangeira ameaça a paz e os esforços de estabilidade política no continente, devendo provocar uma resposta imediata da comunidade internacional, especialmente por meio das Nações Unidas. Já Elmano de Freitas destacou que ataques a nações soberanas desrespeitam regras internacionais e contribuem para o surgimento de novas guerras, com consequências humanitárias severas. O governador defendeu que a ONU atue como mediadora da crise e reforçou que o diálogo e a paz devem prevalecer. As manifestações de Elmano e Evandro ocorrem no mesmo dia em que o governo brasileiro divulgou nota oficial sobre a situação. Na manhã deste sábado, 3, o presidente da República coordenou uma reunião com ministros e representantes de áreas estratégicas para acompanhar os desdobramentos do ataque.