Elmano e Evandro condenam ataque dos EUA à Venezuela e pedem ação da ONU

Governador do Ceará e prefeito de Fortaleza afirmam que ofensiva viola o direito internacional e ameaça a estabilidade da América Latina
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), usaram as redes sociais neste sábado, 3, para condenar os ataques militares realizados pelos Estados Unidos contra a Venezuela.

Ambos classificaram a ofensiva como uma violação ao direito internacional e alertaram para os riscos de escalada do conflito na América Latina.

Evandro afirmou que a ação representa um ataque direto à soberania venezuelana e um grave precedente para a região. Segundo ele, a interferência estrangeira ameaça a paz e os esforços de estabilidade política no continente, devendo provocar uma resposta imediata da comunidade internacional, especialmente por meio das Nações Unidas.

Já Elmano de Freitas destacou que ataques a nações soberanas desrespeitam regras internacionais e contribuem para o surgimento de novas guerras, com consequências humanitárias severas. O governador defendeu que a ONU atue como mediadora da crise e reforçou que o diálogo e a paz devem prevalecer.

As manifestações de Elmano e Evandro ocorrem no mesmo dia em que o governo brasileiro divulgou nota oficial sobre a situação. Na manhã deste sábado, 3, o presidente da República coordenou uma reunião com ministros e representantes de áreas estratégicas para acompanhar os desdobramentos do ataque.

Manifestação do prefeito Evandro
Manifestação do prefeito Evandro Crédito: Reprodução/X
Manifestação do governador Elmano
Manifestação do governador Elmano Crédito: Reprodução/X

Segundo o Ministério da Defesa, não há movimentação anormal na fronteira entre Brasil e Venezuela, que segue sendo monitorada em articulação com o governo de Roraima.

O Ministério das Relações Exteriores informou que mantém contato com autoridades de outros países e com a Embaixada do Brasil em Caracas, e que até o momento não há registro de brasileiros entre possíveis vítimas. Uma nova reunião do governo federal está prevista para o fim da tarde, para atualização do cenário.

