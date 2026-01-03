Lula se reúne com ministros após invasão na Venezuela; saiba mais

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) / Crédito: RICARDO STUCKERT/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) coordenou na manhã deste sábado, 3, uma reunião de emergência sobre a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, com bombardeio e alegada "captura" do líder venezuelano Nicolás Maduro. Participaram da reunião o ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira; o ministro da Defesa, José Múcio; o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa; o ministro-chefe da Secretaria da Comunicação (Secom), Sidônio Palmeira; além de representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Nota do Itamaraty "O presidente da República coordenou reunião na manhã de hoje, 3 de janeiro, sobre os recentes acontecimentos na Venezuela. Participaram da reunião o Ministro das Relações Exteriores, o Ministro da Defesa, o Ministro-Chefe da Casa Civil, o Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, além de representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na ocasião, o Presidente da República reiterou os termos de sua postagem publicada na manhã de hoje. O Ministro da Defesa indicou não haver movimentação anormal na fronteira do Brasil com a Venezuela, que seguirá sendo monitorada, e que está em contato com o Governador de Roraima.