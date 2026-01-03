Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula se reúne com ministros após invasão na Venezuela; saiba mais

Lula se reúne com ministros após invasão dos EUA na Venezuela; nova reunião deve ocorrer às 17h

Defesa informou que não há movimentações anormais na fronteira. O presidente brasileiro criticou a ação de Donald Trump afirmando que os ataques ultrapassaram uma "linha inaceitável"
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) coordenou na manhã deste sábado, 3, uma reunião de emergência sobre a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, com bombardeio e alegada "captura" do líder venezuelano Nicolás Maduro.

Participaram da reunião o ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira; o ministro da Defesa, José Múcio; o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa; o ministro-chefe da Secretaria da Comunicação (Secom), Sidônio Palmeira; além de representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com informações repassadas pela comunicação oficial do governo brasileiro, Lula reiterou os termos da postagem publicada na manhã quando afirmou que a ação americana ultrapassou uma "linha inaceitável" e que representam uma afronta grave à soberania da Venezuela, além de ser um "precedente perigoso" para a comunidade internacional.

José Múcio indicou não haver movimentação anormal na fronteira do Brasil com a Venezuela, que seguirá sendo monitorada, e que está em contato com o governador de Roraima, Antonio Denaruim (PP).

Já Mauro Vieira relatou ter contatos nas últimas horas e informou não ter até o momento notícias de brasileiros vítimas de ataques dos bombardeios dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores disse continuar o contato com a Embaixada do Brasil na Venezuela para acompanhar a situação.

Uma nova reunião está prevista para o final da tarde de hoje para atualização da situação.

Nota do Itamaraty

"O presidente da República coordenou reunião na manhã de hoje, 3 de janeiro, sobre os recentes acontecimentos na Venezuela. Participaram da reunião o Ministro das Relações Exteriores, o Ministro da Defesa, o Ministro-Chefe da Casa Civil, o Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, além de representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Na ocasião, o Presidente da República reiterou os termos de sua postagem publicada na manhã de hoje.

O Ministro da Defesa indicou não haver movimentação anormal na fronteira do Brasil com a Venezuela, que seguirá sendo monitorada, e que está em contato com o Governador de Roraima.

O Ministro das Relações Exteriores relatou os contatos que manteve com seus homólogos nas últimas horas e indicou não haver até o momento notícias de brasileiros entre possíveis vítimas dos ataques. O Ministro das Relações Exteriores informou, ainda, estar em permanente contato com a Embaixada do Brasil na Venezuela para o acompanhamento da situação interna.

Nova reunião está prevista para o final da tarde de hoje para atualização da situação".

