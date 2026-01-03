Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maduro e esposa serão levados à Justiça em Nova York, diz Trump

Maduro e esposa serão levados à Justiça em Nova York, diz Trump

Maduro e a esposa, Cilia Flores, serão conduzidos primeiro ao navio Iwo Jima, que se encontra em águas do Caribe, explicou Trump em resposta a jornalistas
Atualizado às Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O líder venezuelano Nicolás Maduro e a esposa dele, capturados e retirados do país por forças americanas, serão apresentados à Justiça em Nova York, declarou o presidente Donald Trump. 

“Serão levados para Nova York. Foram acusados em Nova York”, declarou Trump à emissora de televisão Fox News, referindo-se às acusações de narcotráfico, terrorismo e contrabando de armas, entre outras acusações, apresentadas em 2020. 

Maduro e a esposa, Cilia Flores, serão conduzidos primeiro ao navio Iwo Jima, que se encontra em águas do Caribe, explicou Trump em resposta às perguntas dos jornalistas.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

trump Donald Trump Estados Unidos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar