Maduro e esposa serão levados à Justiça em Nova York, diz Trump

Maduro e a esposa, Cilia Flores, serão conduzidos primeiro ao navio Iwo Jima, que se encontra em águas do Caribe, explicou Trump em resposta a jornalistas

O líder venezuelano Nicolás Maduro e a esposa dele, capturados e retirados do país por forças americanas, serão apresentados à Justiça em Nova York, declarou o presidente Donald Trump.

“Serão levados para Nova York. Foram acusados em Nova York”, declarou Trump à emissora de televisão Fox News, referindo-se às acusações de narcotráfico, terrorismo e contrabando de armas, entre outras acusações, apresentadas em 2020.