Venezuela: bolsonaristas comemoram ação dos EUA contra Maduro

Filhos de Bolsonaro, Nikolas e Moro comemoram ação de Trump contra Maduro na VenezuelaElogios sobre a operação do governo Trump, memes e insinuações contra Lula foram publicadas por bolsonaristas
A invasão dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente venezuelano Nicolas Maduro e da esposa dele foram comemoradas por lideranças da direita bolsonarista nas redes sociais. Parlamentares comemoraram o que chamaram de "liberdade do povo venezuelano" e fizeram insinuações de que Lula teria destino similar.
Pré-candidato do PL à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma série de publicações sobre o assunto na rede social X, o antigo Twitter. Ele repostou uma publicação do presidente argentino Javier Milei, em que comemora que “a liberdade avança”, em referência à Venezuela.
Em outras postagens, Flávio relembrou Óscar Pérez, opositor do regime venezuelano, assassinado em 2018. “Antes que comecem a defender a ‘soberania’ da Venezuela, assista a esse vídeo e veja há quanto tempo o povo venezuelano já não era soberano”, afirmou.
O senador defendeu ainda que o que ocorreu na Venezuela não foi uma invasão, mas uma "libertação" do povo daquele país. Pregou, ainda, que Lula (PT) será delatado, o que significaria, pelas suas palavras, o fim do “tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…”.
Em um longo texto, Flávio afirmou que a Venezuela é um exemplo extremo de como um regime autoritário pode destruir uma nação.
“Sob os governos de Hugo Chávez e, posteriormente, do narcoterrorista Nicolás Maduro, o país enfrentou a concentração de poder, o enfraquecimento das instituições democráticas, a perseguição à imprensa, a repressão à oposição e a eliminação da independência do Judiciário. Maduro utilizava o território venezuelano como rota estratégica para a distribuição de drogas para diversos países”, disse o senador, que não apresentou provas sobre a alegação.
Dos Estados Unidos, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL), irmão de Flávio, publicou uma imagem de Maduro preso e afirmou: “O regime venezuelano é o pilar financeiro, logístico e simbólico do Foro de São Paulo. Com a captura de Maduro vivo, agora Lula, Petro e os demais do Foro de São Paulo terão dias terríveis, anotem. Viva a liberdade!”, disse.
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou na rede social X uma imagem que seria do presidente Maduro capturado, com a legenda em inglês. Na tradução, desejou que “todos os ditadores da América Latina, sejam presidentes ou juízes, tenham o mesmo destino”.
Na sequência, fez uma série de publicações comemorando a prisão e insinuando que o próximo será o presidente Lula. “Agora é só o Maduro dedurar o Lula”, afirmou em uma delas.
O senador Sérgio Moro (União Brasil/PR) também publicou posicionamento sobre o assunto. “O fim de Maduro, o tirano de Caracas. Melhor para Venezuela e para o mundo”, disse.