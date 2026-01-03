Venezuela: bolsonaristas comemoram ação dos EUA contra Maduro

EUA promoveram operação militar na Venezuela e alegam ter capturado Nicolás Maduro / Crédito: Saul Loeb / AFP

A invasão dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente venezuelano Nicolas Maduro e da esposa dele foram comemoradas por lideranças da direita bolsonarista nas redes sociais. Parlamentares comemoraram o que chamaram de "liberdade do povo venezuelano" e fizeram insinuações de que Lula teria destino similar. Pré-candidato do PL à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma série de publicações sobre o assunto na rede social X, o antigo Twitter. Ele repostou uma publicação do presidente argentino Javier Milei, em que comemora que “a liberdade avança”, em referência à Venezuela.

Em outras postagens, Flávio relembrou Óscar Pérez, opositor do regime venezuelano, assassinado em 2018. “Antes que comecem a defender a ‘soberania’ da Venezuela, assista a esse vídeo e veja há quanto tempo o povo venezuelano já não era soberano”, afirmou. O senador defendeu ainda que o que ocorreu na Venezuela não foi uma invasão, mas uma "libertação" do povo daquele país. Pregou, ainda, que Lula (PT) será delatado, o que significaria, pelas suas palavras, o fim do “tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…”. Direita brasileira se manifesta sobre últimos acontecimentos na Venezuela Crédito: Reprodução/X Direita brasileira se manifesta sobre últimos acontecimentos na Venezuela Crédito: Reprodução/X Direita brasileira se manifesta sobre últimos acontecimentos na Venezuela Crédito: Reprodução/X