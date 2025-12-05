PL-CE discute chapas para 2026 e evita falar sobre Ciro

Deputados e vereadores do PL Ceará se reúnem no restaurante Coco Bambu, em Fortaleza, para confraternização e para discutir chapas estaduais e federais para 2026 / Crédito: Reprodução/ Instagram @inspetoralberto

Dra. Silvana, líder da sigla na Assembleia Legislativa, reforçou que não houve discussões sobre conflitos internos ou indefinições majoritárias. Ao O POVO, ela afirmou que o encontro teve como objetivo "unificar cada vez mais o PL para ficar bem claro que o PL não tem nenhuma aresta para resolver dentro do partido". Segundo a parlamentar, "a questão majoritária tanto de governador como de Senado vai ficar mais para frente", cabendo ao presidente estadual da sigla, o deputado federal André Fernandes (PL), consolidar as decisões no momento adequado. A deputada ressaltou ainda que a intenção central foi demonstrar coesão. "Foi com a intenção de unificar cada vez mais o PL, que está todo mundo satisfeito com ele", afirmou Silvana sobre André. "Foi o que senti na reunião: é que vai fazer a determinação para todo mundo seguir, seguir, sem reclamar, seguir e aplaudir. Esse é o comando", disse a parlamentar. Compareceram ao evento o presidente estadual do PL, deputado federal André Fernandes; o deputado estadual Alcides Fernandes, pai de André e pré-candidato ao Senado lançado por Bolsonaro; os vereadores Julierme Sena, Pedro Matos, Inspetor Alberto, Jorge Pinheiro e Bella Carmelo; os deputados estaduais Carmelo Neto, Dr. Silvana e o esposo, Dr. Jaziel.