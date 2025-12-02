Antes de reunião do PL, André e Michelle conversam e oram juntos

André Fernandes e Michelle Bolsonaro se encontraram nesta terça-feira, 2, antes da reunião do partido e esclareceram questões relacionadas às críticas da ex-primeira-dama em evento no Ceará no último domingo / Crédito: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro

Em meio ao desentendimento gerado após críticas de Michelle Bolsonaro (PL) sobre articulações do PL no Ceará, a ex-primeira-dama e o deputado federal André Fernandes (PL) se reuniram e conversaram nesta terça-feira, 2. O encontro foi realizado antes da reunião do partido nesta tarde. Em nota, o PL Mulher, presidido por Michelle, informou que ela e o parlamentar “tiveram uma reunião privada na qual conversaram, oraram juntos e, em seguida, esclareceram as questões relacionadas ao evento do último final de semana”. Ainda segundo a nota, os dois “falaram da admiração que sentem um pelo outro e alinharam os próximos passos”.

O encontro vem dois dias após Michelle criticar as movimentações do PL em busca de uma aliança com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. Durante discurso no evento de lançamento da candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) para governador, a ex-primeira-dama deu um “puxão de orelha” no PL Ceará por conta da aproximação com Ciro. Na ocasião, ela citou nominalmente Fernandes e disse que, apesar do “orgulho” que sentia por ele, não seria viável apoiar uma pessoa que já criticou o ex-presidente. “Adoro o André, passei em muitos estados falando sobre o orgulho que tenho dele, do Nikolas, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita, tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá”, disparou.

Após o fim do evento, André logo realizou uma entrevista coletiva e ressaltou que a aliança com Ciro vem sendo construída desde o segundo turno das eleições de 2024, inclusive com o aval de Bolsonaro. “O próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no viva-voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes. Logo em seguida o presidente Valdemar também. Só que o acordo era ‘é muito ruim Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes, coloca o André que qualquer pancada o André aguenta [...] Eu não viria a expor, mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que foi precipitada essa aliança. Bom, então é uma aliança precipitada do próprio marido dela”, ironizou. Nessa segunda-feira, três filhos de Bolsonaro criticaram a atitude de Michelle. Para Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama “atropelou” a articulação do PL no Ceará e agiu de forma “autoritária e constrangedora”. Pelas redes sociais, Carlos e Eduardo Bolsonaro concordaram com o irmão.

Porém, nesta terça, após visita a Bolsonaro na prisão, Flávio afirmou que contou sobre a situação ao pai e disse que se desculpou com Michelle. “Falei para ele (Bolsonaro) que já me resolvi com a Michelle. Pedi desculpas a ela também. A gente vai ter uma reunião hoje no PL para criar uma rotina de tomar as decisões em conjunto. Lá no Ceará, como em outro estados do Brasil, não tinha nenhuma decisão tomada e ainda não tem. Isso vai ser conversado com a gente para, depois, o presidente Bolsonaro dar a resposta final”, declarou. Conversas com o PSDB no Ceará suspensas Em entrevista coletiva após a reunião da cúpula nacional do PL, em Brasília, o deputado federal André Fernandes anunciou que as negociações com Ciro Gomes estão suspensas por tempo indeterminado.