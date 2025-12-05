Escolha do Flávio Bolsonaro é movimento mais do que previsível da família, diz Lindbergh, do PT

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta sexta-feira, 5, que a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro para a corrida presidencial em 2026 "é um movimento mais do que previsível da família". "Sabem que é praticamente impossível derrotar o Lula, mas querem manter o protagonismo da oposição para o futuro", declarou o deputado em seu perfil no X.

Na visão do parlamentar, uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-PB), à presidência em 2026 "seria o beijo da morte para a família Bolsonaro". "Os marqueteiros do Tarcísio e do Centrão iriam trabalhar para esconder e construir uma política de apagamento do Bolsonaro. Ele seria esquecido na prisão", completou.