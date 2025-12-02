Críticas a Ciro e André foram orquestradas diz oposição no Ceará

Na foto, os deputados estaduais Alcides Fernandes e Drª. Silvana, ambos do Partido Liberal (PL) / Crédito: Marcelo Bloc/ O POVO

Deputados estaduais de oposição ao Governo do Estado saíram em defesa do deputado federal André Fernandes (PL-CE), e do ex-governador Ciro Gomes (PSDB) após críticas públicas da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) à aliança dos dois políticos. Em entrevosta coletivaapós reunião do bloco na manhã desta terça-feira, 2, os deputados destacaram que houve uma tentativa de “desmoralizar” e “descredenciar o maior líder que a oposição já teve” no Ceará, referindo-se ao presidente do PL Ceará, André Fernandes.

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) reiterou ter acordo para ele concorrer a senador do PL, defendendo a manutenção dos compromissos firmados. “Não sei quem foi que orquestrou esse projeto maldoso”, disse o parlamentar. Assista | Pai de André Fernandes se solidariza com Ciro e diz que perdoa Michelle Bolsonaro: Em defesa de Ciro Gomes, o parlamentar destacou: “De cada dez palavras que diziam, nove eram ‘Ciro’ e uma era ‘Girão’. Cada um que veio já veio orquestrado para atacar um cara que nem declarou ainda que é pré-candidato ao Governo do Estado”. Alcides é pai de André Fernandes e pré-candidato ao Senado lançado pelo próprio Bolsonaro, em março deste ano. Na última semana, o ex-presidente começou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal do golpe.

Alcides relatou que, “na hora do furdúncio” durante o evento de anúncio da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, foi André quem o acalmou e pediu para que ele se acalmasse, assumindo a responsabilidade de dar declarações para a imprensa posteriormente. No entanto, ele enfatizou que, apesar do episódio ter sido inicialmente doloroso, ele não guarda rancor. Direcionando a fala para a ex-primeira-dama, Alcides acrescentou: “Já quero dizer a ela que perdoo tudo que você falou, meu coração pastoral pede perdão e dizer que a senhora está passando por um momento muito difícil”. A “hora do furdúncio” se refere ao momento em que Michelle fez críticas à aproximação de Fernandes e Ciro. A ex-primeira-dama afirmou que Eduardo Girão é quem representa os ideais da direita no Ceará.

Em determinado momento, Michelle solicitou que o cerimonialista anunciasse o título de uma manchete em que Ciro falou sobre Bolsonaro. Após a leitura, ela disse: “É sobre isso, é sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer”. O constrangimento público sofrido pelo Partido Liberal foi desencadeado durante o evento e resultou em um conflito direto entre a liderança nacional e as lideranças locais do partido no Ceará. Nesta terça-feira, 2, as lideranças nacionais do PL marcaram uma reunião nesta Michelle Bolsonaro visando alinhar os discursos em torno das disputas estaduais de 2026. Além disso, o próprio PL Ceará deve se reunir nesta sexta-feira, 5, com apoiadores e opositores ao nome de Ciro Gomes para a candidatura ao Executivo Estadual para alinhar pensamentos.