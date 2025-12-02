Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Críticas a Ciro e André foram orquestradas diz oposição no Ceará

Críticas a Ciro e André foram "orquestradas" e Michelle "passou do limite", diz oposição no CE

Parlamentares do PL e da oposição acusam ex-primeira-dama Miclehhe Bolsonaro de desrespeitar lideranças locais e prestam solidariedade ao ex-governador Ciro Gomes e ao deputado federal André Fernandes
Atualizado às Autor Mariana Lopes, Marcelo Bloc
Autor
Mariana Lopes, Marcelo Bloc Repórter de Política
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Deputados estaduais de oposição ao Governo do Estado saíram em defesa do deputado federal André Fernandes (PL-CE), e do ex-governador Ciro Gomes (PSDB) após críticas públicas da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) à aliança dos dois políticos.

Em entrevosta coletivaapós reunião do bloco na manhã desta terça-feira, 2, os deputados destacaram que houve uma tentativa de “desmoralizar” e “descredenciar o maior líder que a oposição já teve” no Ceará, referindo-se ao presidente do PL Ceará, André Fernandes.

A deputada estadual e líder do PL na Assembleia Legislativa, Dr. Silvana, afirmou que o partido “apanhou em praça pública sem necessidade” e que Michelle Bolsonaro “passou do limite e desrespeitou todas as lideranças locais”. Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também saíram em defesa do deputado federal cearense.

Leia mais

Silvana ainda fez críticas diretas à articulação política que envolve o nome da vereadora Priscila Costa (PL), lançada como pré-candidata ao Senado Federal por Michelle Bolsonaro, e pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

Ela criticou a tentativa de lançar Priscila sem prévia combinação e de maneira pública. “Se resolve problema de partido dentro do partido, não causando aquele constrangimento, querendo emplacar o nome da Priscila Costa em cima do nome do pastor Alcides, que já estava acordado”, afirmou.

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) reiterou ter acordo para ele concorrer a senador do PL, defendendo a manutenção dos compromissos firmados. “Não sei quem foi que orquestrou esse projeto maldoso”, disse o parlamentar.

Assista | Pai de André Fernandes se solidariza com Ciro e diz que perdoa Michelle Bolsonaro:

Em defesa de Ciro Gomes, o parlamentar destacou: “De cada dez palavras que diziam, nove eram ‘Ciro’ e uma era ‘Girão’. Cada um que veio já veio orquestrado para atacar um cara que nem declarou ainda que é pré-candidato ao Governo do Estado”.

Alcides é pai de André Fernandes e pré-candidato ao Senado lançado pelo próprio Bolsonaro, em março deste ano. Na última semana, o ex-presidente começou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal do golpe.

Alcides relatou que, “na hora do furdúncio” durante o evento de anúncio da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, foi André quem o acalmou e pediu para que ele se acalmasse, assumindo a responsabilidade de dar declarações para a imprensa posteriormente.

No entanto, ele enfatizou que, apesar do episódio ter sido inicialmente doloroso, ele não guarda rancor. Direcionando a fala para a ex-primeira-dama, Alcides acrescentou: “Já quero dizer a ela que perdoo tudo que você falou, meu coração pastoral pede perdão e dizer que a senhora está passando por um momento muito difícil”.

A “hora do furdúncio” se refere ao momento em que Michelle fez críticas à aproximação de Fernandes e Ciro. A ex-primeira-dama afirmou que Eduardo Girão é quem representa os ideais da direita no Ceará.

Em determinado momento, Michelle solicitou que o cerimonialista anunciasse o título de uma manchete em que Ciro falou sobre Bolsonaro. Após a leitura, ela disse: “É sobre isso, é sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer”.

O constrangimento público sofrido pelo Partido Liberal foi desencadeado durante o evento e resultou em um conflito direto entre a liderança nacional e as lideranças locais do partido no Ceará. Nesta terça-feira, 2, as lideranças nacionais do PL marcaram uma reunião nesta Michelle Bolsonaro visando alinhar os discursos em torno das disputas estaduais de 2026.

Além disso, o próprio PL Ceará deve se reunir nesta sexta-feira, 5, com apoiadores e opositores ao nome de Ciro Gomes para a candidatura ao Executivo Estadual para alinhar pensamentos.

Michelle publica nota de esclarecimento após críticas de Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro

Michelle Bolsonaro divulgou, na manhã desta terça-feira, 2, uma nova nota de esclarecimento em suas redes sociais. No texto — dividido em quatro stories — Michelle afirma que não responderá manifestações recentes dos enteados e reforça que seguirá defendendo Jair Bolsonaro(PL) “com unhas e dentes”.

Em trecho da nota, ela manifesta como se sente em relação ao núcleo duro da família Bolsonaro: Amo o meu marido, a minha filha e amo a vida dos meus enteados. Eu entendo e sofro a dor deles porque ela também é a minha dor", diz.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

André Fernandes Ciro Gomes Michelle Bolsonaro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar