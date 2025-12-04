Crise do PL: Michelle quer eleger feministas de direita leais

Ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e a vereadora Priscila Costa no lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará / Crédito: JÚLIO CAESAR

A recente crise na família Bolsonaro, que levou à suspensão das negociações entre PL e Ciro Gomes sobre a eleição para governador do Ceará, está relacionada à movimentação de Michelle Bolsonaro (PL) nos bastidores eleitorais. A ex-primeira-dama, que preside o PL Mulher, tornou-se o centro de disputas regionais ao apoiar pré-candidaturas femininas consideradas próximas ao projeto político dela. O grupo de "feministas de direita", conforme apontou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, teriam objetivo de compor um bloco "michelista" no PL, leal a ela.

Aliados de Michelle confrontam decisão de Bolsonaro

Em Santa Catarina, a disputa interna é a mais complicada. Michelle apoia a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) como pré-candidata ao Senado. No entanto, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) passou a se movimentar para ocupar o espaço. Outra vaga na aliança seria do já senador Esperidião Amin (PP-SC). A preferência da ex-primeira-dama por Caroline desencadeou uma reação em cadeia: Ana Campagnolo (PL-SC), que preside o PL Mulher estadual e é próxima de Michelle, afirmou que Caroline estaria sendo preterida para beneficiar Carlos. A declaração resultou em embates públicos, com Carlos chamando Campagnolo de mentirosa e Eduardo Bolsonaro acusando-a de desrespeitar a liderança política do pai, Jair Bolsonaro, que teria decidido pelo lançamento de Ciro.

O Distrito Federal também entrou no radar das divergências. Michelle tem se posicionado a favor da indicação da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) ao Senado. O apoio confronta interesses de aliados tradicionais da família Bolsonaro, como o governador Ibaneis Rocha (MDB-DF), que trabalha para manter influência sobre a formação das chapas de 2026.

