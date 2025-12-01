Família Bolsonaro racha após Michelle criticar aliança no Ceará

Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, ambos do PL. Filhos do ex-presidente defendem André por aliança com Ciro, enquanto ex-primeira-dama rechaça articulação / Crédito: Marcos Correa/PR

Ela continuou, elogiando o dirigente cearense, mas reforçando o veto: “Adoro o André, passei em muitos estados falando sobre o orgulho que tenho dele, do Nikolas, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita, tenho orgulho de vocês, mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá".

Após o evento, Fernandes disse que a aliança vem sendo construída desde o segundo turno das eleições de 2024. “Desde que a gente levou essa ideia de aliança ao presidente Bolsonaro, dia 29 de maio, quando me reuni e levei todos os parlamentares do Ceará para conversar sobre essa aliança. Eu tenho orgulho de dizer que estou construindo desde lá de trás, desde o final do segundo turno das eleições de 2024, porque eu entendo o momento aqui no Ceará".

Segundo ele, nesse encontro, o próprio Bolsonaro pediu que ligassem para o ex-ministro no viva-voz. "Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes. Logo em seguida o presidente Valdemar também. Só que o acordo era ‘é muito ruim Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes, coloca o André que qualquer pancada o André aguenta”, mencionou. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Na mesma conversa, segundo o deputado, Carlos Bolsonaro teria expressado que a união era “importante”. Depois, André reagiu às declarações públicas de Michelle:

“Eu não viria a expor, mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que foi precipitada essa aliança. Bom, então é uma aliança precipitada do próprio marido dela”, ironizou. O que disseram Flávio, Eduardo e Carlos? Em entrevista ao colunista João Paulo Biage, do O POVO, Flávio criticou Michelle por "atropelar" a articulação do PL no Ceará e agir de forma "autoritária e constrangedora" ao se dirigir a André Fernandes. O filho 01 de Bolsonaro afirmou que o ex-presidente autorizou a aproximação do partido com Ciro no Estado. O senador falou em "tapar o nariz" para fazer alianças e aproveitar uma janela de oportunidade para enfraquecer o presidente Lula e o PT no Nordeste.