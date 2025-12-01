Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Família Bolsonaro racha após Michelle criticar aliança no Ceará

Entenda racha na família Bolsonaro após Michelle criticar André Fernandes por aliança com Ciro

Flávio, Eduardo e Carlos defenderam dirigente do PL Ceará após crítica da ex-primeira-dama
Autor Thays Maria Salles
Thays Maria Salles Autor
Tipo Notícia

Os três filhos parlamentares do ex-presidente Jair Bolsonaro defenderam o presidente do PL Ceará, deputado federal André Fernandes, após ele ser criticado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Em fala no Ceará, ela criticou o deputado por articular aliança em torno de Ciro Gomes (PSDB) para disputa pelo Governo do Estado. 

As manifestações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) ocorrem nesta segunda-feira, 1º.

O que houve entre Michelle Bolsonaro e André Fernandes?

Durante lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) à sucessão do governador Elmano de Freitas (PT), Michelle deu um "puxão de orelha" no PL Ceará por conta da aproximação com Ciro. Na ocasião, ela citou nominalmente Fernandes e disse que, apesar do “orgulho” que sentia por ele, não seria viável apoiar uma pessoa que já criticou o ex-presidente.

Em determinado momento, a ex-primeira-dama pediu que o cerimonialista lesse o título de uma manchete: “Ciro Gomes se orgulha de redigir inelegibilidade de Bolsonaro”.

Após a leitura, Michelle se virou na direção onde integrantes do PL e demais convidados estavam e disparou: “É sobre isso, é sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer”.

Ela continuou, elogiando o dirigente cearense, mas reforçando o veto: “Adoro o André, passei em muitos estados falando sobre o orgulho que tenho dele, do Nikolas, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita, tenho orgulho de vocês, mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá".

Após o evento, Fernandes disse que a aliança vem sendo construída desde o segundo turno das eleições de 2024. 

“Desde que a gente levou essa ideia de aliança ao presidente Bolsonaro, dia 29 de maio, quando me reuni e levei todos os parlamentares do Ceará para conversar sobre essa aliança. Eu tenho orgulho de dizer que estou construindo desde lá de trás, desde o final do segundo turno das eleições de 2024, porque eu entendo o momento aqui no Ceará".

Segundo ele, nesse encontro, o próprio Bolsonaro pediu que ligassem para o ex-ministro no viva-voz.

"Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes. Logo em seguida o presidente Valdemar também. Só que o acordo era ‘é muito ruim Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes, coloca o André que qualquer pancada o André aguenta”, mencionou.

Na mesma conversa, segundo o deputado, Carlos Bolsonaro teria expressado que a união era “importante”. Depois, André reagiu às declarações públicas de Michelle:

“Eu não viria a expor, mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que foi precipitada essa aliança. Bom, então é uma aliança precipitada do próprio marido dela”, ironizou.

O que disseram Flávio, Eduardo e Carlos?

Em entrevista ao colunista João Paulo Biage, do O POVO, Flávio criticou Michelle por "atropelar" a articulação do PL no Ceará e agir de forma "autoritária e constrangedora" ao se dirigir a André Fernandes.

O filho 01 de Bolsonaro afirmou que o ex-presidente autorizou a aproximação do partido com Ciro no Estado. O senador falou em "tapar o nariz" para fazer alianças e aproveitar uma janela de oportunidade para enfraquecer o presidente Lula e o PT no Nordeste.

"A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora", disse.

Flávio ressaltou que Michelle não toma decisões sobre candidaturas majoritárias nos estados, lembrou que ela "não é política" e que a decisão final cabe ao pai dele. O senador também criticou o mal-estar causado no partido a partir das falas da ex-primeira-dama.

Carlos e Eduardo fizeram postagens em uma rede social endossando a fala do filho 01. “Meu irmão, Flávio Bolsonaro, está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças!”, escreveu o vereador. 

Já o deputado federal publicou: “Meu irmão Flávio Bolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com o André Fernandes o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo, foi uma posição definida pelo meu pai”.

