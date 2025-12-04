Ciro: deputados da oposição mantém apoio apesar de racha com PL

Sessão desta quinta-feira, 4, foi marcada por falas de deputados da oposição em apoio à candidatura do ex-ministro Ciro Gomes ao Governo do Ceará / Crédito: Dário Gabriel/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Mesmo após o anúncio da suspensão das negociações entre o Partido Liberal (PL) e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), deputados da ala da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reafirmaram, nesta quinta-feira, 4, apoio à possível candidatura do tucano ao Governo do Ceará O evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo), palco de críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) a Ciro, também foi mencionado por alguns parlamentares. Em discurso, o deputado Claudio Pinho (PDT), líder do partido na Assembleia, elogiou Ciro e cravou que o ex-ministro concorrerá ao cargo no ano que vem, apesar do próprio ex-governador não ter confirmado oficialmente se entrará na disputa.

“Da mesma forma que Lula é maior do que o PT, Bolsonaro é maior do que o PL, Ciro está acima de partidos políticos. Venho a esta tribuna para salientar que o que aconteceu foi uma suspensão de negociações, mas mostra que, depois de tudo isso, hoje ainda aparece uma pesquisa. Ciro, escondido, dentro de casa, viajando e sem dizer que é candidato, sai pontuando ainda muito bem em alguns cenários, inclusive na frente do governador do Estado do Ceará”, disse. Cláudio Pinho ainda afirmou que o grupo da oposição tem nomes para todos os cargos, citando, inclusive, o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-deputado Capitão Wagner, ambos do União Brasil, como possíveis nomes para o Senado. “Todos esses estão à disposição do eleitorado e dos partidos que irão compor uma aliança para a construção de uma candidatura, se possível, única, que é o que nós iremos trabalhar, que, no momento oportuno, possa se juntar o PL e aí ver as composições. Não sendo possível, iremos caminhar no segundo turno e aqui apresento uma chapa, com o Ciro encabeçando, Roberto Cláudio numa vaga de senador e Capitão Wagner na outra, e a vice fica para ser negociado com uma agremiação partidária que queira vim compor com esta chapa”.

Por fim, declarou que sua fala vem no intuito de “tranquilizar aqueles que achavam que este fato ocorrido no último domingo possa fazer com que Ciro venha desistir da candidatura. Pelo contrário, Ciro está mais candidato do que nunca. Ciro será candidato a governador do Estado do Ceará”. Pinho se refere ao evento da pré-candidatura de Eduardo Girão, que se lançou para a disputa para governador em 2026. Na ocasião, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deu um “puxão de orelha” no PL Ceará por conta da aproximação com Ciro. Em seguida, minutos após o fim do evento, o deputado André Fernandes (PL) rebateu a presidente do PL Mulher e ressaltou que a aliança com Ciro vem sendo construída desde o segundo turno das eleições de 2024, com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A situação repercutiu dentro do partido nacionalmente, com posicionamentos de Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, filhos do ex-presidente. Nessa terça, após reunião da cúpula nacional do PL, em Brasília, André Fernandes anunciou que as negociações com Ciro Gomes estão suspensas por tempo indeterminado. Segundo ele, a suspensão foi motivada principalmente por um “ruído de comunicação” interno e pelo impacto da restrição de comunicação do ex-presidente Bolsonaro.

Após discurso de Cláudio Pinho, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT) também falou sobre a pesquisa eleitoral divulgada, enfatizando que, mesmo sem ter se apresentado como candidato, Ciro aparece na frente. “O ex-governador Ciro Gomes nem aqui no Estado do Ceará está e ele nunca, em nenhum momento, falou para a imprensa ou para qualquer grupo politico que estava oficializando e registrando ali uma pré-candidatura. Mesmo ele não se apresentando como pré-candidato, como ele nunca fez, hoje a gente viu aí uma pesquisa, que eu acredito que esses números não estão corretos, porque eu acho que a diferença é bem maior pelo que eu escuto da população por onde ando. O Ciro está mais bem colocado do que o governador que todo dia está em um lugar diferente, dando ordem de serviço, entregando algo para a população, nas mídias dos meios de comunicação. E o Ciro está na frente nas pesquisas sem nem se colocar como candidato”, afirmou. Apesar do desentendimento registrado no PL, o parlamentar pontuou que a oposição está mais firme do que nunca: “O que eu vi nos últimos dias, a base governista até aplaudindo, comemorando esse episódio que aconteceu nos últimos dias. Acho que o medo é tão grande que eles aplaudem qualquer situação que mexa com a oposição, mas eu quero dizer que a oposição está mais firme do que nunca e o Ciro com certeza vai enfrentar as próximas eleições e será o nosso próximo governador”.