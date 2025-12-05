Elmano critica Ciro e bolsonarismo e fala sobre pesquisa; veja

Elmano de Freitas em entrevista para O POVO NEWS / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

"Eu não sei se foi o fim, primeira coisa. Acho que se revelou apenas a profunda contradição que existe. O que está revelado pelas lideranças é que tem uma contradição de quem a vida inteira atacou tanta gente, e de maneira tão desrespeitosa. E agora eu fico imaginando o que é que significa para o Ciro ouvir do Flávio Bolsonaro que, para apoiar o Ciro, tem que tapar o nariz. Eu não gostaria de estar nessa posição. Ouvir de um bolsonarista que para ele votar em mim, ele tapa o nariz, acho que diz muito o que é que essa aliança expressa", afirmou. O governador criticou a oposição cearense, apontando que não há propostas concretas para melhorias no Estado. "Não tem projeto nenhum, não tem proposta. A única proposta do grupo que o Ciro hoje representa e do grupo do bolsonarismo no Ceará é: sou contra o PT. Isso é muito pouco para avançar a educação pública do Ceará, melhorar a saúde, gerar emprego", rebateu. Elmano afirmou não enxergar ideias efetivas nas áreas em que o governo atua, citando como exemplo o debate sobre segurança pública.