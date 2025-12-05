Elmano diz que Moses e Fernanda comandarão federação União/PP

Elmano diz ter informação de que Moses será presidente da federação União/PP, com Fernanda viceGovernador disse ter esperança de contar com apoio do grupo, atualmente na oposição
O governador Elmano de Freitas (PT) falou sobre o possível apoio da federação União Progressista (PP) em 2026 e compartilhou que o deputado federal Moses Rodrigues (União) deverá presidi-la, com a deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil) como vice-presidente. A informação foi dada pelo governador em entrevista exclusiva ao O POVO na manhã desta sexta-feira, 5.
Questionado sobre o apoio do União Brasil-PP no ano que vem, Elmano afirmou ainda ter esperança, destacando que a federação será presidida pelo deputado Moses Rodrigues, com a deputada Fernanda Pessoa na liderança. Apesar de integrarem o partido de oposição ao governo no Ceará, os dois parlamentares estão apoiam o petista.
“As informações que tem é de que o presidente da federação deve ser o Moses. A vice-presidente da federação deve ser a Fernanda. Ambos me apoiam. Por que que eu não devo ter esperança de que o União Brasil e o PP estejam conosco? Se de cinco deputados federais, três estão conosco, dois não estão e um realmente é contra, o outro não tem uma posição ainda totalmente definida, que é o deputado Danilo Forte. Então, eu tenho uma expectativa de que nós estamos em negociação, né? E acho que tudo isso, depende, se no plano nacional tem uma candidatura que atrai União Brasil e a federação, é uma situação do Ceará”, considerou.
Em seguida, Elmano falou sobre uma publicação feita pelo senador Ciro Nogueira, que defende a priorização da eleição de bancadas, o que abriria a possibilidade da federação liberar os estados.
“Eu vi dias atrás, por exemplo, uma postagem do senador Ciro Nogueira, dizendo que, para ele, a federação devia priorizar a eleição de bancadas e não a eleição presidencial. Ao meu ver, isso quer dizer que libera os estados. Se liberar os estados, acho que tem mais muita condição de estar conosco. Penso que isso é algo muito importante. Agora, o fundamental do nosso projeto é a avaliação do nosso povo em relação ao nosso projeto estar bem. É isso que vai definir a gente ganhar ou perder a eleição, não é um partido que está conosco ou não. Partido traz apoio político, traz tempo de TV, mas quem traz voto é o reconhecimento da população pelo seu trabalho”, apontou.
Apesar da fala do governador, os nomes para a presidência e a vice-presidência da federação no Ceará ainda não foram definidos. Um dos nomes cotados para o cargo é o do ex-deputado Capitão Wagner (União), presidente estadual do partido. Questionado pelo O POVO nesta sexta sobre a informação apresentada por Elmano em relação à federação, o ex-deputado ironizou e disse que esse seria “o sonho” do petista.
Em setembro, Wagner chegou a descartar a possibilidade de que a federação apoie o PT e considerou ser “ilusão” de que membros do bloco apoiem o partido petista em 2026. No início de novembro, ele afirmou, durante o evento de filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União, que os deputados Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa podem ser punidos, inclusive com expulsão, caso apoiem o governador Elmano no ano que vem.
“Uma vez que, em nível nacional, foi fechado questão de estarmos na oposição ao PT e aqueles que não cumpriram a determinação estão respondendo a processo administrativo, a gente vai ter também que fazer a mesma coisa no Ceará. Fechar a questão e aqueles que desobedecerem a determinação do partido vão ter que responder a procedimento administrativo, que pode culminar desde uma suspensão, uma advertência até a expulsão do partido”, declarou na ocasião.