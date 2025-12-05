Elmano diz que Moses e Fernanda comandarão federação União/PP

Elmano de Freitas em entrevista ao O POVO / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) falou sobre o possível apoio da federação União Progressista (PP) em 2026 e compartilhou que o deputado federal Moses Rodrigues (União) deverá presidi-la, com a deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil) como vice-presidente. A informação foi dada pelo governador em entrevista exclusiva ao O POVO na manhã desta sexta-feira, 5. Questionado sobre o apoio do União Brasil-PP no ano que vem, Elmano afirmou ainda ter esperança, destacando que a federação será presidida pelo deputado Moses Rodrigues, com a deputada Fernanda Pessoa na liderança. Apesar de integrarem o partido de oposição ao governo no Ceará, os dois parlamentares estão apoiam o petista.