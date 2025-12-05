Elmano sobre Glêdson: 'Oposição no Ceará sabe é fechar hospital'

Governador reclamou do que considera injustiças cometidas pelo prefeito de Juazeiro do Norte, associou-o a Bolsonaro e disse que, "porque ganhou a eleição, pode sentir que está com um rei na barriga"

Em entrevista às rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri nesta sexta-feira, 5, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), fez críticas à administração do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e destacou divergências políticas e de gestão entre ambos. Segundo o governador, embora faça parte da dinâmica democrática lidar com aliados e opositores, algumas posturas do gestor juazeirense representam, na avaliação dele, "frases injustas".

"O prefeito Glêdson, eu tenho evidentemente divergência com ele. Ele volta no Bolsonaro. Eu voto no Lula. Eu voto com o Camilo, ele vota nos adversários nossos."

Ele prosseguiu: "Às vezes, tem um discurso bastante sereno, tranquilo. Mas aqui e acolá gosta de fazer, penso eu, frases injustas."

Elmano afirmou que Glêdson, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, frequentemente omite esforços do Estado no atendimento à população juazeirense, citando que 73% dos moradores do Município são atendidos pelo Hospital Regional do Cariri, unidade mantida pelo governo estadual. O governador também criticou a decisão da Prefeitura de fechar o Hospital Estefânia Rocha Lima, classificando o ato como “um caso único no Ceará” e lamentando que a população tenha perdido um equipamento próprio de saúde.

“É o único prefeito do Ceará que fechou o hospital. Eu não conheço nenhum outro, acho que no Brasil talvez não tenha quem tenha fechado um hospital”, disse. Segundo ele, a medida sobrecarrega o Hospital Regional do Cariri, que se tornou a principal porta de entrada para atendimentos de média e alta complexidade na região.