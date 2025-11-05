Wagner ameaça punir deputados do União que apoiarem Elmano e o PT

Capitão Wagner preside o União Brasil no Ceará / Crédito: Samuel Setubal

O presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner, afirmou que os deputados federais Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, filiados ao partido, podem ser punidos — inclusive com expulsão — caso apoiem o governador Elmano de Freitas (PT) nas eleições de 2026. "Uma vez que, em nível nacional, foi fechado questão de estarmos na oposição ao PT e aqueles que não cumpriram a determinação estão respondendo a processo administrativo, a gente vai ter também que fazer a mesma coisa no Ceará. Fechar a questão e aqueles que desobedecerem a determinação do partido vão ter que responder a procedimento administrativo, que pode culminar desde uma suspensão, uma advertência até a expulsão do partido", afirmou durante evento de filiação de Roberto Cláudio ao partido, em Brasília.