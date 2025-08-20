Ciro sobre União-PP: "Juntam centro-esquerda à centro-direita"

Ciro Gomes faz oposição ao PT e falou sobre a federação entre União Brasil e PP. / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Participando em Brasília do evento que oficializou a federação entre União Brasil e Progressistas na terça-feira, 19, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), defendeu o casamento político das siglas, criticou a polarização e disse que as siglas aglutinam o “que o brasileiro pode oferecer, da centro-esquerda à centro-direita, para tirarmos o Brasil desse desastre”. Mais cedo, Ciro Gomes já havia almoçado com a cúpula do União Brasil e nomes cearenses da legenda, entre eles o deputado federal Danilo Forte (União) e o ex-deputado Capitão Wagner (União). Apesar de criticar a polarização política, Ciro evitou falar diretamente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O evento contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), e dos presidentes das legendas Ciro Nogueira (PP), e Antônio Rueda (União).

É preciso perfeitamente que ao redor desse ato histórico, é fundamentalmente um apelo, façam desse gesto dessa iniciativa um ato de gravitação universal", disse Ciro ao exaltar os dirigentes partidários. Leia mais Zezinho espera que federação entre PP e União respeite realidade política do Ceará Sobre o assunto Zezinho espera que federação entre PP e União respeite realidade política do Ceará Durante a sua fala, Ciro Nogueira elogiou Ciro Gomes, e destacou que ele será uma peça fundamental para derrotar o PT no Nordeste. "Vocês não têm ideia da minha alegria de ver todos esses grandes líderes. Ver de volta ao nosso lado Ciro Gomes. Eu que já votei em você para presidente, meu xará, você vai ser muito importante, comigo e outros líderes do Nordeste, para nós enfrentarmos a mentira do PT no Nordeste brasileiro, que só nos trouxe atraso", disse o dirigente. Desde o segundo turno das eleições municipais de 2024, Gomes aprofundou ainda mais o embate com o PT e se aproximou de grupos mais à direita e de bolsonaristas. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, deixou o PDT para se filiar ao União, com a benção de Ciro.