Ciro Nogueira vê oposição sem rumo e focará em eleições estaduais

Ciro Nogueira preside o PP e é senador pelo estado do Piauí / Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O presidente nacional do Progressistas (PP) e senador pelo Piauí, Ciro Nogueira, publicou na manhã desta quarta-feira, 19, na rede social X, que defenderá que o PP e o União Brasil (UB) — sigla com a qual o partido dele está em processo de federação — priorizem as disputas estaduais e a formação de bancadas legislativas. “Com a entrada do registro no TSE nos próximos dias, consolidada a Federação, diante da falta de bom senso e de estratégia no centro e na direita, irei defender junto ao presidente Rueda que o nosso foco principal sejam as eleições estaduais e as nossas bancadas”, afirmou.

Enquanto Caiado tenta viabilizar a própria candidatura ao Planalto, Ciro Nogueira chegou a almejar a vice-presidência em uma chapa liderada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos/SP). Nos últimos dias, no entanto, o senador afirmou ter comunicado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que não disputará o posto. Ciro enfrenta dificuldades para a reeleição no Piauí e dá sinais de que busca reduzir uma vinculação direta com o bolsonarismo, se reposicionando mais ao centro e mirando apoio parlamentar para as eleições de 2026. Entraves no Ceará As diferenças entre PP e União Brasil ficam ainda mais evidentes no Ceará. Em recente declaração, Ciro Nogueira disse que o PP não deve liberar o partido para apoiar a base no Ceará. Lideranças do União Brasil no Estado, como o presidente estadual Capitão Wagner e o recém-filiado Roberto Cláudio, mantêm discurso de oposição ao governo petista.