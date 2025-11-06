Elmano diz que União Brasil não vai querer perder deputados

Governador do Ceará esteve no Fórum do Judiciário para a Saúde / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) foi questionado sobre a fala de Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, de que os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues poderiam perder os mandatos por apoiarem o petista, e disse que não lhe cabe interferir em assuntos internos. Porém, Elmano disse que tanto Moses como Fernanda e AJ Albuquerque, presidente do PP Ceará, possuem autoridade para definirem seus apoios e que os partidos não irão querer perder deputados federais.