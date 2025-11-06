Elmano diz que União Brasil não vai querer perder deputados

Elmano sobre fala de Wagner: "Creio que os partidos não tão afim de perder deputado"O presidente do União Brasil alertou que Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa podem perder mandatos por apoiarem Elmano
O governador Elmano de Freitas (PT) foi questionado sobre a fala de Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, de que os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues poderiam perder os mandatos por apoiarem o petista, e disse que não lhe cabe interferir em assuntos internos.
Porém, Elmano disse que tanto Moses como Fernanda e AJ Albuquerque, presidente do PP Ceará, possuem autoridade para definirem seus apoios e que os partidos não irão querer perder deputados federais.
"Eu não sou do partido dele (Wagner), eu acho que não me cabe ficar interferindo em assuntos internos do União Brasil ou da federação", disse nesta quinta-feira, 6, no IV Congresso do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde.
"Eu acho que o deputado Moses tem autoridade suficiente, a deputada Fernanda Pessoa assim como o deputado AJ (também) e creio que os partidos não tão muito afim de tá perdendo deputado federal", declarou Elmano.
Capitão Wagner alerta para punição caso apoiem Elmano
Em evento de filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União Brasil, Capitão Wagner afirmou que o partido definiu em nível nacional que ficará na oposição ao PT e os que não seguirem a decisão podem responder processo administrativo que levaria até a expulsão.
"Uma vez que, em nível nacional, foi fechado questão de estarmos na oposição ao PT e aqueles que não cumpriram a determinação estão respondendo a processo administrativo, a gente vai ter também que fazer a mesma coisa no Ceará. Fechar a questão e aqueles que desobedecerem a determinação do partido vão ter que responder a procedimento administrativo, que pode culminar desde uma suspensão, uma advertência até a expulsão do partido", afirmou.
A fala de Wagner veio após Moses declarar que independente de de posição partidária irá apoiar a reeleição de Elmano para governador do Ceará em 2026. Wagner disse que ele foi avisado sobre a impossibilidade.
"A legislação eleitoral diz que o partido apoiando um determinado candidato, não há abertura para se apoiar uma outra candidatura. O próprio Moses falou comigo no dia seguinte à fala dele. Ele disse: 'Wagner, é lógico que se o partido vai apoiar um candidato de oposição, eu não posso subir no palanque do Elmano, não posso fazer propaganda, não posso ter material gráfico com Elmano'. Então ele está ciente disso", explicou Capitão.
