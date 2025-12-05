Elmano sobre Camilo: 'Preparado para o projeto nacional do PT'

Elmano de Freitas visitou o Grupo de Comunicação O POVO / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) falou sobre a possibilidade de o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disputar a eleição estadual em 2026. Para ele, o ex-governador e atual titular do Ministério da Educação (MEC) deve intensificar a presença nacional, percorrendo o País e se consolidando como um nome forte do PT no cenário nacional. Em entrevista ao O POVO News na manhã desta sexta-feira, 5, o petista foi questionado sobre a hipótese de Camilo substituir a candidatura de Elmano ao governo, possibilidade ventilada por figuras da oposição ao governo, como o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).

Indagado pelo jornalista Ítalo Coriolano se já havia tratado do assunto com Camilo, Elmano foi categórico: "Nós conversamos a ideia de que nós temos que dar prosseguimento ao projeto", afirmou, referindo-se à própria tentativa de reeleição. "Vamos fazer campanha juntos para apresentar a nossa pré-candidatura ao Governo do Estado", acrescentou. Camilo e cenário nacional Elmano afirmou que Camilo tem se destacado como ministro e deve ganhar cada vez mais visibilidade nacionalmente. "Camilo, para mim, é um nome preparado para o projeto nacional do PT. Eu já disse a ele, acho que o Camilo foi dos ministros do presidente Lula o que, de fato, criou uma política inovadora, que foi o Pé de Meia. A política mais inovadora que o governo Lula criou foi com o ministro Camilo Santana. Eu acho que Camilo vai se consolidando como nome nacional".