No Senado, Girão agradece Michelle por apoio na pré-candidatura

No Senado, Girão diz que lançamento de pré-candidatura foi "emblemático" e agradece MichellePré-candidato a governador do Ceará, o senador Eduardo Girão definiu Michelle como uma "mulher de fibra e de valor" e destacou fala da ex-primeira-dama no evento
O senador Eduardo Girão (Novo) falou sobre o evento de lançamento de candidatura ao Governo do Ceará realizado no último domingo, 30, e elogiou o discurso da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). A cerimônia ficou marcada pelas críticas de Michelle às articulações de apoio do PL Ceará a Ciro Gomes (PSDB), costuradas pelo deputado André Fernandes.
Girão aproveitou tempo de fala no Senado Federal, em sessão na terça-feira, 2, para falar sobre o evento e agradecer aliados que estiveram em Fortaleza, entre eles os senadores Jorge Seif (PL), Carlos Portinho (PL), Damares Alves (Republicanos), Plínio Valério (PSDB), os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL), Bia Kicis (PL), André Fernandes (PL), o governador Romeu Zema (Novo), entre outros.
Segundo o senador do Novo, o último final de semana “foi simbólico e muito emblemático”. Ao citar aliados Girão também mencionou Michelle Bolsonaro, considerando-a uma “mulher de fibra e de valor”. Em seguida, o cearense elogiou a fala da ex-primeira-dama no evento.
“Gratidão à primeira dama que de forma muito corajosa colocou lá uma frase que eu jamais vou esquecer. Quando questionada, ela uma mulher cristã, sobre acordos e tudo, ela disse: ‘A direita não vai sair rachada em 2026. A direita vai chegar limpa em 2026’. E é isso que a gente precisa porque valores e princípios são inegociáveis”, avaliou.
Falas de Michelle
Partes do discurso de Michelle Bolsonaro no evento repercutiram, principalmente entre líderes do PL. Na ocasião, Michelle deu um “puxão de orelha” no PL Ceará por conta da aproximação com Ciro. Apesar de não ter confirmado candidatura, o tucano é considerado um possível nome para concorrer ao Governo do Ceará pela oposição, principalmente após aproximação com André e com o ex-deputado Capitão Wagner (União).
Na ocasião, Michelle citou nominalmente Fernandes e disse que, apesar do “orgulho” que sentia por ele, não seria viável apoiar uma pessoa que já criticou o ex-presidente Bolsonaro. Após o fim do evento, André rebateu a presidente do PL Mulher e ressaltou que a aliança com Ciro vem sendo construída desde o segundo turno das eleições de 2024, inclusive com o aval de Bolsonaro.
Na segunda-feira, três filhos de Bolsonaro criticaram a atitude de Michelle. Para Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama “atropelou” a articulação do PL no Ceará e agiu de forma “autoritária e constrangedora”. Pelas redes sociais, Carlos e Eduardo Bolsonaro concordaram com o irmão. Porém, na terça, após visita a Bolsonaro na prisão, Flávio contou sobre a situação ao pai e disse que se desculpou com Michelle.
Após reunião da cúpula nacional do PL na terça, em Brasília, André Fernandes anunciou que as negociações com Ciro Gomes estão suspensas por tempo indeterminado. Segundo ele, a suspensão das negociações com o tucano no Ceará foi motivada principalmente por um “ruído de comunicação” interno e pelo impacto da restrição de comunicação do ex-presidente Bolsonaro.
Girão defendeu Michelle
Na terça, 2, o senador Eduardo Girão defendeu a ex-primeira-dama, após ela divulgar uma nota de esclarecimento em que manteve as críticas à aliança que o PL Ceará costurava com Ciro.
Ao O POVO, Girão agradeceu pelo apoio de Michelle e afirmou, em nota, que ela demonstrou “sabedoria e coerência com o que pensa, fala e pratica”. Segundo o senador, Michelle é “uma esposa que honra seu marido e uma mãe que protege sua família; como ela mesmo fala: como uma leoa”, destacou.
Eduardo Girão alegou ainda que Michelle “age por princípios cristãos” e agradeceu a postura da aliada: “Agradeço a confiança da Michelle nesse propósito coletivo de combatermos conosco 'o bom combate' pelos cearenses que anseiam pela redenção do Ceará do crime e da inversão de valores”.