No Senado, Girão agradece Michelle por apoio na pré-candidatura

Em sessão no Plenário do Senado, o senador Eduardo Girão comentou evento de lançamento de pré-candidatura / Crédito: Carlos Moura/Agência Senado

Na ocasião, Michelle citou nominalmente Fernandes e disse que, apesar do “orgulho” que sentia por ele, não seria viável apoiar uma pessoa que já criticou o ex-presidente Bolsonaro. Após o fim do evento, André rebateu a presidente do PL Mulher e ressaltou que a aliança com Ciro vem sendo construída desde o segundo turno das eleições de 2024, inclusive com o aval de Bolsonaro. Na segunda-feira, três filhos de Bolsonaro criticaram a atitude de Michelle. Para Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama “atropelou” a articulação do PL no Ceará e agiu de forma “autoritária e constrangedora”. Pelas redes sociais, Carlos e Eduardo Bolsonaro concordaram com o irmão. Porém, na terça, após visita a Bolsonaro na prisão, Flávio contou sobre a situação ao pai e disse que se desculpou com Michelle. Após reunião da cúpula nacional do PL na terça, em Brasília, André Fernandes anunciou que as negociações com Ciro Gomes estão suspensas por tempo indeterminado. Segundo ele, a suspensão das negociações com o tucano no Ceará foi motivada principalmente por um “ruído de comunicação” interno e pelo impacto da restrição de comunicação do ex-presidente Bolsonaro.