Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Girão defende Michelle Bolsonaro após críticas de enteados

Girão defende Michelle Bolsonaro após críticas de enteados: "Mostra sabedoria e coerência"

Ex-primeira-dama esteve presente em evento de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo do Ceará. Na ocasião, Michelle criticou André Fernandes e Ciro Gomes por aliança firmada
Autor Mariana Lopes
Autor
Mariana Lopes Repórter de Política
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O senador Eduardo Girão (Novo) defendeu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) após ela divulgar uma nota de esclarecimento em que manteve as críticas à aliança que o PL Ceará tenta costurar com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) no Ceará.

Ao O POVO, Girão agradeceu pelo apoio de Michelle e afirmou, em nota, que ela demonstra “sabedoria e coerência com o que pensa, fala e pratica”. Segundo o senador, Michelle é “uma esposa que honra seu marido e uma mãe que protege sua família; como ela mesmo fala: como uma leoa!”, destacou.

Leia mais

Eduardo Girão alegou ainda que Michelle “age por princípios cristãos” e agradeceu a postura da aliada: “Agradeço a confiança da Michelle nesse propósito coletivo de combatermos conosco 'o bom combate' pelos cearenses que anseiam pela redenção do Ceará do crime e da inversão de valores!”.

Em outubro, em entrevista ao O POVO, o senador cobrou que a oposição no Ceará seguisse uma mesma linha de coerência e destacou que “Ciro Gomes nunca teve identidade com a direita”. 

Michelle Bolsonaro marcou presença no lançamento da pré-candidatura de Girão ao Governo do Ceará para as eleições de 2026. Durante o evento, Girão fez críticas aos governos federal e estadual, ambos liderados pelo PT, e pediu unidade da direita, lembrando que o PL e o Novo são parceiros no Congresso.

Neste mesmo evento, Michelle criticou o deputado federal André Fernandes (PL-CE) pela aliança com Ciro na disputa local. “Adoro o André, mas fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá. Nós vamos trabalhar para eleger o Girão”, discursou Michelle referenciando Ciro Gomes, num momento de constrangimento para Fernandes.

A ex-primeira-dama recebeu críticas de parlamentares do PL, inclusive dos próprios enteados, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, Michelle manteve as críticas à aliança que o PL tenta viabilizar no Estado, em nota publicada nas redes sociais nesta terça-feira, 2.

“Aqueles que defendem essa aliança são livres para continuar com ela, mas não deveriam me criticar por não aceitá-la. Eu tenho o direito de não aceitar isso, ainda que essa fosse a vontade do Jair (ele não me falou se é)”, escreveu Michelle.

Assista também | Queda de braço na família Bolsonaro expõe disputa por liderança da direita, entenda

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Michelle Bolsonaro Eduardo Girão André Fernandes Ciro Gomes

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar