Girão defende Michelle Bolsonaro após críticas de enteados: "Mostra sabedoria e coerência"Ex-primeira-dama esteve presente em evento de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo do Ceará. Na ocasião, Michelle criticou André Fernandes e Ciro Gomes por aliança firmada
O senador Eduardo Girão (Novo) defendeu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) após ela divulgar uma nota de esclarecimento em que manteve as críticas à aliança que o PL Ceará tenta costurar com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) no Ceará.
Ao O POVO, Girão agradeceu pelo apoio de Michelle e afirmou, em nota, que ela demonstra “sabedoria e coerência com o que pensa, fala e pratica”. Segundo o senador, Michelle é “uma esposa que honra seu marido e uma mãe que protege sua família; como ela mesmo fala: como uma leoa!”, destacou.
Eduardo Girão alegou ainda que Michelle “age por princípios cristãos” e agradeceu a postura da aliada: “Agradeço a confiança da Michelle nesse propósito coletivo de combatermos conosco 'o bom combate' pelos cearenses que anseiam pela redenção do Ceará do crime e da inversão de valores!”.
Em outubro, em entrevista ao O POVO, o senador cobrou que a oposição no Ceará seguisse uma mesma linha de coerência e destacou que “Ciro Gomes nunca teve identidade com a direita”.
Michelle Bolsonaro marcou presença no lançamento da pré-candidatura de Girão ao Governo do Ceará para as eleições de 2026. Durante o evento, Girão fez críticas aos governos federal e estadual, ambos liderados pelo PT, e pediu unidade da direita, lembrando que o PL e o Novo são parceiros no Congresso.
Neste mesmo evento, Michelle criticou o deputado federal André Fernandes (PL-CE) pela aliança com Ciro na disputa local. “Adoro o André, mas fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá. Nós vamos trabalhar para eleger o Girão”, discursou Michelle referenciando Ciro Gomes, num momento de constrangimento para Fernandes.
A ex-primeira-dama recebeu críticas de parlamentares do PL, inclusive dos próprios enteados, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, Michelle manteve as críticas à aliança que o PL tenta viabilizar no Estado, em nota publicada nas redes sociais nesta terça-feira, 2.
“Aqueles que defendem essa aliança são livres para continuar com ela, mas não deveriam me criticar por não aceitá-la. Eu tenho o direito de não aceitar isso, ainda que essa fosse a vontade do Jair (ele não me falou se é)”, escreveu Michelle.