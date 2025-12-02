Girão defende Michelle Bolsonaro após críticas de enteados

O senador Eduardo Girão (Novo) lançou a pré-candidatura a governador do Ceará, com presença de Michelle Bolsonaro e clima de tensão por críticas a Ciro Gomes no palco / Crédito: Julio Caesar / O POVO

O senador Eduardo Girão (Novo) defendeu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) após ela divulgar uma nota de esclarecimento em que manteve as críticas à aliança que o PL Ceará tenta costurar com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. Ao O POVO, Girão agradeceu pelo apoio de Michelle e afirmou, em nota, que ela demonstra “sabedoria e coerência com o que pensa, fala e pratica”. Segundo o senador, Michelle é “uma esposa que honra seu marido e uma mãe que protege sua família; como ela mesmo fala: como uma leoa!”, destacou.