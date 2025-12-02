Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

Após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio Bolsonaro disse ter conversado com o pai sobre o embate público que teve com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro / Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em evento de lançamento da candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) ao governo do Estado no ano que vem, Michelle criticou Fernandes pela aproximação com Ciro, uma figura historicamente ligada à esquerda e que participou de governo petista no passado. "Eu adoro o André, mas fazer aliança com o homem (Ciro) que é contra o maior líder da direita? Isso não dá. Nós vamos trabalhar para eleger o Girão", disse a ex-primeira-dama. A declaração de Michelle provocou reações instantâneas de três filhos de Bolsonaro: o senador Flávio, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL). O filho mais velho foi o primeiro a se manifestar contra a declaração de Michelle e classificou a mulher do pai como "autoritária". Apesar da tentativa de Flávio de debelar a crise após visitar o pai, a ex-primeira-dama manteve a posição contrária a dos enteados. Em nota publicada nas redes sociais nesta terça-feira, Michelle manteve as críticas à aliança com Ciro. Ela disse respeitar a opinião dos filhos de Bolsonaro, mas reforçou que pensa diferente e tem o direito de expressar seus pensamentos "com liberdade e sinceridade". "Peço aos meus enteados que me entendam e me perdoem. Não foi minha intenção contrariá-los", escreveu.