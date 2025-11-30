André rebate Michelle e diz que Bolsonaro autorizou apoio a Ciro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 22.11.2025:. Dr Jaziel e André Fernandes ambos Dep. Federais irão a Brasília em apoio a Ex-presidente Jair Bolsonaro. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A cobrança pública deixou Fernandes, que também estava no palco, visivelmente incomodado. O deputado chegou a convocar entrevista coletiva após o evento e se manifestou sobre o ocorrido. No palco, Michelle argumentou contra Ciro: "(...) Adoro o André, o Nikolas, o Carmelo, a esposa dele, tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá”, declarou. Ela lembrou das críticas de Ciro a Bolsonaro e disse que o ex-ministro tem “essência de esquerda” na política. “A gente quer pacificar, criar unidade e a pessoa não levanta a bandeira branca. Diz que a família é de bandidos, compara Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando fala (do caso) das joias. Não tem como. Não existe mais essa”, reforçou, defendendo a candidatura de Girão.

Reação Após o evento, André rebateu as falas de Michelle. Ele ressaltou que a aliança foi construída desde o segundo turno das eleições de 2024, quando ele disputou a Prefeitura de Fortaleza e recebeu apoio direto e indireto de nomes da oposição ao PT. “Desde que a gente levou essa ideia de aliança ao (ex-)presidente Bolsonaro, dia 29 de maio, quando me reuni e levei todos os parlamentares do Ceará para conversar sobre essa aliança. Eu tenho orgulho de dizer que estou construindo desde lá de trás, desde o final do segundo turno das eleições, porque eu entendo o momento aqui no Ceará".

O parlamentar continuou a falar sobre o assunto, evidenciando a rota de colisão com a ex-primeira-dama. Fernandes afirmou que havia um combinado com Bolsonaro que reuniões internas de estratégia não seriam comentadas publicamente, mas abriu o jogo, motivado pela atitude de Michelle. “O próprio (ex-)presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no viva-voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes. Logo em seguida o presidente Valdemar também. Só que o acordo era ‘é muito ruim Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes, coloca o André que qualquer pancada o André aguenta”, mencionou. Na mesma conversa, segundo o deputado, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, teria expressado que a união era “importante”. André prosseguiu: “Eu não viria a expor, mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que foi precipitada essa aliança. Bom, então é uma aliança precipitada do próprio marido dela”, ironizou.