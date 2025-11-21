O que aliados e oposição já disseram sobre prisão de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado, ainda em setembro, a 27 anos e três meses de prisão. Desde então, sua defesa argumenta para que a pena seja domiciliar / Crédito: Sergio Lima/AFP

A discussão sobre a prisão em regime fechado de Jair Bolsonaro ganhou força após a publicação do acórdão que rejeitou um dos recursos da defesa no Supremo Tribunal Federal (STF), o qual formalizou a rejeição dos primeiros recursos de sua defesa e de outros réus no caso da tentativa de golpe de Estado.

Condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre quando começará a cumprir a pena. Bolsonaro, entretanto, já cumpre prisão domiciliar e usa tornozeleira eletrônica desde agosto, após descumprir medidas cautelares. A expectativa é de que o STF determine a data da prisão decorrente da condenação de setembro já na próxima semana. O avanço do processo reacendeu pressões políticas. No Congresso, lideranças do PL tratam da anistia para os condenados pelo 8 de janeiro, projeto que também beneficiaria Bolsonaro. Internamente, dirigentes do partido acreditam que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), só pautará o tema quando o STF ordenar a prisão em regime fechado.



STF e defesa: qual a situação de Bolsonaro Na terça-feira, 18, o acórdão da Primeira Turma foi publicado, oficializando a rejeição unânime dos embargos de declaração.