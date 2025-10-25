Não tem plano B, diz Guimarães sobre candidaturas Lula e Elmano

"Não tem plano B", diz Guimarães sobre candidaturas de Lula e Elmano em 2026Deputado também falou sobre a continuidade do projeto do partido no Ceará e o papel do presidente Lula na eleição do Senado
O líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT), afirmou, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nessa sexta-feira, 24, que não há plano B em relação às candidaturas do presidente Lula (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT) em 2026.
Questionado sobre a decisão de Lula em disputar o quarto mandato, Guimarães destacou que presidente é um forte candidato à reeleição e considerou que o governo está “no caminho certo”, apontando que a oposição ficou “perdida, porque apostou tudo na anistia do Bolsonaro”.
“Não tem plano B, porque nós somos testados. Quem governa, tem momentos de dificuldades, tem momentos de ascensão. E, portanto, nós sempre acreditamos que o Lula é um forte candidato à reeleição. Eu sempre acreditei nisso, nunca tive dúvidas sobre esse processo”, disse.
Em fala à imprensa nessa quinta-feira, 23, na Indonésia, o presidente Lula declarou que vai buscar o quarto mandato no ano que vem e afirmou ao presidente indonésio Prabowo Subianto que ainda vai encontrá-lo muitas vezes.
“Vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que estou com a mesma energia que tinha com 30 anos de idade. Pode ter certeza, vou disputar um quarto mandato no Brasil. Estou dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano, mas eu estou preparado para disputar outras eleições”, falou Lula ao lado de Subianto.
Em relação ao Ceará, o deputado José Guimarães avaliou a candidatura de Elmano à reeleição como “o plano A e o plano único no Ceará”.
“Não tem plano B no Ceará. O plano A e o plano único no Ceará. É claro que, quando tem uma eleição, nesse momento pré-eleitoral, os tensionamentos existem, são reais, mas você tem que fixar, focar naquilo que é prioridade para nós. O governo Elmano tem sido um grande governo. Muita coisa, ele deu continuidade àquilo que o Camilo fez. Reconhecemos que o Camilo é a grande liderança de massa no estado do Ceará, mas nós temos que fortalecer o Elmano para que ele, em 2026, derrote qualquer que seja o adversário”, enfatizou.
Ainda sobre a disputa para o governo do Estado, Guimarães também comentou sobre uma possível candidatura do ex-ministro Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB. Para o deputado federal, o cenário não o preocupa e afirmou que Ciro “deve explicações ao Ceará” por “estar aliado do Bolsonaro”.
Disputa ao Senado Federal
José Guimarães também deixou claro que é um dos construtores do projeto vitorioso do PT no Ceará desde 2006 e afirmou que lutará para manter o projeto no Estado, especialmente na disputa ao Senado. O petista indicou a necessidade de eleger dois senadores com qualidade política e aliados do projeto nacional.
“O PT compreende nacionalmente que é fundamental alterar a correlação de forças no Senado Federal. Não dá para o bolsonarismo ter maioria lá. E nós precisamos eleger dois senadores no Ceará que tenha identidade, que seja parceiro, que seja aliado do projeto nacional e ao mesmo tempo, que tenha qualidade política para representar os cearenses no Senado Federal, que tenha visão, que tenha lastro, que tenha preparo, que tenha condições de representar bem os interesses do estado do Ceará”.
Em seguida, indicou o importante papel de Lula na eleição e reforçou a sua relação com o presidente petista.
“'O Lula terá papel decisivo nessa eleição do Senado?' Claro que terá. Qual é o nome que nunca deixou de estar ao lado do Lula nos momentos bons e nos momentos ruins? Porque nem todo mundo nos momentos ruins se apresenta. Eu tenho uma história desde 89 de vida com o Lula, que é de absoluta confiança. Eu acredito que ele vai ter papel decisivo quando nós formos indicar. E, evidentemente, eu estou disposto a construir uma aliança, participar desse processo todo e sermos vitoriosos com a reeleição do Elmano. Eu estou muito tranquilo. Acho que, na hora certa, nós vamos bater o martelo”, afirmou.
Em meio a vários nomes para as duas vagas à Câmara Alta pela base governista, Guimarães aparece como pré-candidato e já indicou que não vai abrir mão da disputa. Além deles, outros nomes surgem para a corrida, como o deputado federal Júnior Mano (PSB), fortemente apoiado pelo senador Cid Gomes (PSB), Chiquinho Feitosa (Republicanos) e Eunício Oliveira (MDB).
Votos contra o governo
Guimarães também voltou a falar sobre votos contrários ao governo Lula registrados no Congresso Nacional. Segundo o parlamentar, o presidente tem dito que, em 2026, não apoiará nomes que votam contra ele.
“Eu acho que cada um tem todo o direito de disputar a vaga de Senado. O Lula tem reiteradamente dito para mim, pra Gleisi [Hoffmann], que não vai apoiar gente nos estados que está votando contra ele. É um direito dele. Ele está certo. Você veja os prejuízos que nós tivemos recentemente em duas, três matérias que eram decisivas”.
Nos últimos dias, o governo tem registrado algumas derrotas. A mais recente veio com a derrubada da Medida Provisória 1303/2025 na Câmara, com 251 votos a favor e 193 contrários à medida. Entre a bancada cearense, os deputados Júnior Mano e Moses Rodrigues (União), possíveis candidatos ao Senado pela base no Ceará, votaram favoravelmente à retirada de pauta da MP.