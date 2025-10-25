Não tem plano B, diz Guimarães sobre candidaturas Lula e Elmano

O deputado federal José Guimarães afirmou, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, que não há plano B em relação às candidaturas de Lula e Elmano / Crédito: AURÉLIO ALVES

O líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT), afirmou, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nessa sexta-feira, 24, que não há plano B em relação às candidaturas do presidente Lula (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT) em 2026. Questionado sobre a decisão de Lula em disputar o quarto mandato, Guimarães destacou que presidente é um forte candidato à reeleição e considerou que o governo está “no caminho certo”, apontando que a oposição ficou “perdida, porque apostou tudo na anistia do Bolsonaro”.

Em relação ao Ceará, o deputado José Guimarães avaliou a candidatura de Elmano à reeleição como “o plano A e o plano único no Ceará”. “Não tem plano B no Ceará. O plano A e o plano único no Ceará. É claro que, quando tem uma eleição, nesse momento pré-eleitoral, os tensionamentos existem, são reais, mas você tem que fixar, focar naquilo que é prioridade para nós. O governo Elmano tem sido um grande governo. Muita coisa, ele deu continuidade àquilo que o Camilo fez. Reconhecemos que o Camilo é a grande liderança de massa no estado do Ceará, mas nós temos que fortalecer o Elmano para que ele, em 2026, derrote qualquer que seja o adversário”, enfatizou. Ainda sobre a disputa para o governo do Estado, Guimarães também comentou sobre uma possível candidatura do ex-ministro Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB. Para o deputado federal, o cenário não o preocupa e afirmou que Ciro “deve explicações ao Ceará” por “estar aliado do Bolsonaro”.

Disputa ao Senado Federal José Guimarães também deixou claro que é um dos construtores do projeto vitorioso do PT no Ceará desde 2006 e afirmou que lutará para manter o projeto no Estado, especialmente na disputa ao Senado. O petista indicou a necessidade de eleger dois senadores com qualidade política e aliados do projeto nacional.

“O PT compreende nacionalmente que é fundamental alterar a correlação de forças no Senado Federal. Não dá para o bolsonarismo ter maioria lá. E nós precisamos eleger dois senadores no Ceará que tenha identidade, que seja parceiro, que seja aliado do projeto nacional e ao mesmo tempo, que tenha qualidade política para representar os cearenses no Senado Federal, que tenha visão, que tenha lastro, que tenha preparo, que tenha condições de representar bem os interesses do estado do Ceará”. Em seguida, indicou o importante papel de Lula na eleição e reforçou a sua relação com o presidente petista.



“'O Lula terá papel decisivo nessa eleição do Senado?' Claro que terá. Qual é o nome que nunca deixou de estar ao lado do Lula nos momentos bons e nos momentos ruins? Porque nem todo mundo nos momentos ruins se apresenta. Eu tenho uma história desde 89 de vida com o Lula, que é de absoluta confiança. Eu acredito que ele vai ter papel decisivo quando nós formos indicar. E, evidentemente, eu estou disposto a construir uma aliança, participar desse processo todo e sermos vitoriosos com a reeleição do Elmano. Eu estou muito tranquilo. Acho que, na hora certa, nós vamos bater o martelo”, afirmou.

Em meio a vários nomes para as duas vagas à Câmara Alta pela base governista, Guimarães aparece como pré-candidato e já indicou que não vai abrir mão da disputa. Além deles, outros nomes surgem para a corrida, como o deputado federal Júnior Mano (PSB), fortemente apoiado pelo senador Cid Gomes (PSB), Chiquinho Feitosa (Republicanos) e Eunício Oliveira (MDB). Votos contra o governo Guimarães também voltou a falar sobre votos contrários ao governo Lula registrados no Congresso Nacional. Segundo o parlamentar, o presidente tem dito que, em 2026, não apoiará nomes que votam contra ele.