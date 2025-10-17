Guimarães sobre derrota: 'Quem vota contra que justifique'

Deputado federal José Guimarães (PT) comentou sobre os votos de aliados contra o governo Lula / Crédito: AURÉLIO ALVES

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do presidente Lula (PT) na Câmara dos Deputados, afirmou na quinta-feira, 16, que os parlamentares que votaram contra o Governo Federal devem se justificar. A fala do petista, feita em evento no Palácio da Abolição, vem após as recentes derrotas do governo Lula no Congresso Nacional, sobretudo na Medida Provisória do IOF. Neste mês, a retirada de pauta da Medida Provisória 1303/2025 na Câmara, representou uma dura derrota ao Governo Federal. Ao todo, foram 251 votos a favor e 193 contrários à medida. Questionado pelo O POVO, Guimarães afirmou que quem deve se justificar são aqueles que votam contra o governo.