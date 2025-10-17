Guimarães sobre derrota: 'Quem vota contra que justifique'

"Quem vota contra que se justifique", diz Guimarães sobre derrota do governo no CongressoPetista também falou sobre as exonerações feitas pelo governo e considerou medida como "natural" na construção de uma base para 2026
O deputado federal José Guimarães (PT), líder do presidente Lula (PT) na Câmara dos Deputados, afirmou na quinta-feira, 16, que os parlamentares que votaram contra o Governo Federal devem se justificar. A fala do petista, feita em evento no Palácio da Abolição, vem após as recentes derrotas do governo Lula no Congresso Nacional, sobretudo na Medida Provisória do IOF.
Neste mês, a retirada de pauta da Medida Provisória 1303/2025 na Câmara, representou uma dura derrota ao Governo Federal. Ao todo, foram 251 votos a favor e 193 contrários à medida. Questionado pelo O POVO, Guimarães afirmou que quem deve se justificar são aqueles que votam contra o governo.
“Quem vota contra o governo é que tem que responder. Não eu. Eu sou 100% governo Lula. Eu voto com o governo e articulo todo dia os votos para o governo. Quem vota contra que justifique. Quem votou contra o IOF que se justifique perante a sociedade, quem votou a favor da PEC da Blindagem que se justifique. Eu não tenho que justificar. Eu só tenho que comemorar que nós estamos muito bem e vamos ganhar a eleição em 2026”, disse.
O petista também comentou sobre demissões de indicados por membros de partidos que votaram contra o governo. Guimarães considerou o corte como algo “natural” dentro da política.
“É natural e normal que o governo construa a sua base. O governo precisa ter uma base consolidada e, evidentemente, o cara não pode ter cargo no governo e no outro dia estar votando contra o governo. Nós queremos uma base sólida, uma base que ajude o presidente Lula a aprovar os projetos que são prioridades do Congresso Nacional”, avaliou.
Entre os deputados da bancada cearense, a maioria foi contrária à derrubada da MP. Entretnto, os deputados federais Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União) votaram favoravelmente à retirada de pauta da MP. Os dois são cotados como pré-candidatos ao Senado pela base governista no Ceará.
Na última sexta-feira, 10, em entrevista ao podcast Jogo Político, Guimarães, que já enfatizou a sua candidatura no ano que vem, criticou o posicionamento de ambos os parlamentares e destacou que “quem estiver votando contra o governo não terá o apoio de Lula” em 2026.
Em resposta, o deputado Júnior Mano minimizou o voto e disse que “divergências pontuais fazem parte da democracia e do debate político”.
