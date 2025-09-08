Chagas acha candidatura de Elmano à reeleição "fato imutável"

Chagas Vieira, secretário da Casa Civil, em entrevista ao Jogo Político / Crédito: FCO FONTENELE

O secretário da Casa Civil do Governo do Estado afirma que não é o momento de debater a chapa completa para a disputa majoritária das eleições de 2026 no Ceará. Porém, considera algumas definições irreversíveis. A principal delas, a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição. "Alguns fatos, eles já são meio que postos e são imutáveis, a meu ver. Imutáveis. O governador Elmano, ele vai para a reeleição. Se Deus quiser", afirmou em entrevista nesta segunda-feira, 8, ao podcast Jogo Político. "Eu digo se Deus quiser porque tudo é Deus levando a gente a estar com saúde, força e firmeza até lá", completou.

Candidatura de Cid, se Cid quiser Outro fato imutável, segundo ele, é a candidatura à reeleição do senador Cid Gomes (PSB), caso deseje concorrer. "Cid, em querendo ser candidato ao Senado, ir de novo, eu acho que seria um ganho, porque é um grande um grande político". Nesse caso, a questão tem esbarrado na vontade do próprio senador, que tem descartado concorrer. Chagas diz que tem conversado com ele e busca convencê-lo a mudar de ideia. Mas afirma que Cid diz reservadamente o que tem falado em público: não desejar a reeleição. Assista à entrevista: Clique aqui para ver a entrevista no Youtube

Ações de governo O secretário afirmou que gestão estadual precisa de foco nas entregas, pois a eleição seria um plebiscito da atual gestão. "Se a gente do governo perde o foco, aí a coisa não acontece. Não adianta conjecturar em cima só de conjectura. Se quiser chegar bem, se o governo quiser chegar bem para uma reeleição, que é meio que plebiscitária, no ano que vem, tem que trabalhar, tem que ter foco". Chagas Vieira, secretário da Casa Civil, foi entrevistado por Érico Firmo e Carlos Mazza no Jogo Político Crédito: FCO FONTENELE Aliança Sobre as composições políticas, o secretário disse que todos os partidos que sustentam a base do governador na Assembleia Legislativa precisam ser respeitados. Ele negou ainda a crítica de que o PT concentra poder demais.