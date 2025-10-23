Santa Quitéria: com Elmano neutro, petistas exaltam candidatura

￼CÂNDIDA Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) são os candidatos em Santa Quitéria / Crédito: Reproduções/Instagram: Moses Rodrigues, Joel Barroso e Lígia Protásio

Restando três dias para as eleições suplementares no município de Santa Quitéria, distante 223 km de Fortaleza, deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores, que tem candidatura própria no pleito deste domingo, 26, defenderam a candidata Lígia Protásio para a disputa e justificaram a posição do governador Elmano (PT) de se manter neutro. O líder do governo Elmano (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) defendeu a posição do governador em não declarar apoio a nenhum dos lados da disputa, que tem duas candidaturas da base aliada concorrendo.

Expectativa

Engajado na campanha de Lígia Protásio no município, tendo estado presente em eventos eleitorais recentes, o deputado De Assis Diniz (PT) disse que ninguém vence eleição antes da hora. “A eleição de Santa Quitéria está em curso, está sendo debatida, a eleição só se encerra quando se apura o último voto. Nós temos esperança, temos uma boa chapa, a chapa da Lígia e da Rayane. São duas grandes mulheres, duas grandes profissionais que, a cada momento, orgulham pela sua vida, pelo seu trabalho. E nós queremos falar das qualidades, do trabalho que elas têm desempenhado e eu acredito plenamente que, até o domingo às 17 horas, tudo pode acontecer. Vitória não existe antes do tempo”, disparou. O parlamentar disse que estará presente em evento de campanha nesta sexta-feira, 24, no município.

Elmano não irá declarar apoio a candidaturas O governador Elmano de Freitas decidiu que não irá declarar apoio a candidatos na eleição suplementar do município de Santa Quitéria. Em coletiva na última quarta-feira, 22, em Brasília, o governador foi perguntado pelo correspondente do O POVO, João Paulo Biage, se apoiaria algum nome no município. Elmano respondeu que vota em Caucaia e disse para deixar “o povo de Santa Quitéria escolher o seu candidato ou candidata, aquele que acha melhor para Santa Quitéria”. Em seguida, o petista considerou que a disputa envolve nomes da base governista e avaliou que um governador deve “primar pela unidade” e não por “alimentar a divergência” nesses casos.



“Nós já decidimos que são disputas na nossa base e um governador deve primar, no meu entendimento, pela unidade da nossa base. Militantes, lideranças do PT estão lá fazendo a campanha da nossa candidata, têm lideranças do PSB fazendo a campanha do seu candidato. Tem uma outra candidatura que não é alinhada com a nossa base, mas respeitamos todos", disse. E continuou: "Entendemos que a posição do governador deve ser uma posição de unificar e não de alimentar a divergência, que é natural, é a disputa local, prevalecem os elementos das forças políticas locais e a mim cabe, talvez após a eleição, buscar garantir a unidade das forças políticas com quem temos um projeto estadual”, destacou. No início deste mês, Elmano já havia declarado que teria “muita cautela” em relação à participação na campanha no município.