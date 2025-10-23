Santa Quitéria: com Elmano neutro, petistas exaltam candidatura

Santa Quitéria: petista justifica neutralidade de Elmano na eleição deste domingo, 26Três candidatos estão na disputa, com nomes do PSB, PT e União Brasil. Eleição suplementar ocorrerá no domingo, 26, e terá reforço federal na segurança
Restando três dias para as eleições suplementares no município de Santa Quitéria, distante 223 km de Fortaleza, deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores, que tem candidatura própria no pleito deste domingo, 26, defenderam a candidata Lígia Protásio para a disputa e justificaram a posição do governador Elmano (PT) de se manter neutro.
O líder do governo Elmano (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) defendeu a posição do governador em não declarar apoio a nenhum dos lados da disputa, que tem duas candidaturas da base aliada concorrendo.
"A gente tem que distinguir o papel do governador do papel dos partidos. O papel do partido é se apresentar para a sociedade, com seu projeto político e disputar as eleições. Às vezes os partidos se aliam, como é o caso dos nossos partidos que dão sustentação à nossa aliança aqui no Estado do Ceará, e às vezes não se aliam. E quando não se aliam, lançam candidatos distintos. Quem é do PT defende os candidatos do PT, quem é do PSB defende os do PSB", afirmou.
O parlamentar justificou a posição de neutralidade do gestor. "O governador é uma liderança política mais estratégica do nosso projeto no Estado. Então, não cabe a ele se envolver em disputas que são menores, que se deram em condições de tempo muito reduzidas, que não foi possível nesse tempo construir uma aliança entre os partidos da base. Então, isso é normal do processo democrático e o governador está muito certo em concentrar suas alianças em governar o Ceará", defendeu.
Questionado sobre quem ele está apoiando, Sampaio foi direto: “A candidatura do PT. Dra. Lígia, um excelente quadro do partido”, afirmou ao O POVO.
Engajado na campanha de Lígia Protásio no município, tendo estado presente em eventos eleitorais recentes, o deputado De Assis Diniz (PT) disse que ninguém vence eleição antes da hora.
“A eleição de Santa Quitéria está em curso, está sendo debatida, a eleição só se encerra quando se apura o último voto. Nós temos esperança, temos uma boa chapa, a chapa da Lígia e da Rayane. São duas grandes mulheres, duas grandes profissionais que, a cada momento, orgulham pela sua vida, pelo seu trabalho. E nós queremos falar das qualidades, do trabalho que elas têm desempenhado e eu acredito plenamente que, até o domingo às 17 horas, tudo pode acontecer. Vitória não existe antes do tempo”, disparou.
O parlamentar disse que estará presente em evento de campanha nesta sexta-feira, 24, no município.
Elmano não irá declarar apoio a candidaturas
O governador Elmano de Freitas decidiu que não irá declarar apoio a candidatos na eleição suplementar do município de Santa Quitéria.
Em coletiva na última quarta-feira, 22, em Brasília, o governador foi perguntado pelo correspondente do O POVO, João Paulo Biage, se apoiaria algum nome no município. Elmano respondeu que vota em Caucaia e disse para deixar “o povo de Santa Quitéria escolher o seu candidato ou candidata, aquele que acha melhor para Santa Quitéria”.
Em seguida, o petista considerou que a disputa envolve nomes da base governista e avaliou que um governador deve “primar pela unidade” e não por “alimentar a divergência” nesses casos.
“Nós já decidimos que são disputas na nossa base e um governador deve primar, no meu entendimento, pela unidade da nossa base. Militantes, lideranças do PT estão lá fazendo a campanha da nossa candidata, têm lideranças do PSB fazendo a campanha do seu candidato. Tem uma outra candidatura que não é alinhada com a nossa base, mas respeitamos todos", disse.
E continuou: "Entendemos que a posição do governador deve ser uma posição de unificar e não de alimentar a divergência, que é natural, é a disputa local, prevalecem os elementos das forças políticas locais e a mim cabe, talvez após a eleição, buscar garantir a unidade das forças políticas com quem temos um projeto estadual”, destacou.
No início deste mês, Elmano já havia declarado que teria “muita cautela” em relação à participação na campanha no município.
Eleição em Santa Quitéria
A disputa em Santa Quitéria conta com três candidaturas: Joel Barroso (PSB), Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil).
Joel Barroso é filho do ex-prefeito José Braga Barrozo (PSB), também conhecido como Braguinha, eleito em 2024 e cassado por abuso de poder político em investigação que apurou também o envolvimento com o crime organizado. Desde o impedimento do pai, Joel comanda Santa Quitéria de forma interina. A chapa ainda é composta por Das Chagas Paiva (PP) como nome na vice.
No último sábado, o prefeito em exercício promoveu um comício na cidade, com as presenças do senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal Júnior Mano (PSB).
Já Lígia Protásio disputa tem na vice da chapa a candidata Rayana Bendor (PT). Protásio era vice de Braguinha, mas rompeu com o ex-prefeito e concorreu nas eleições de 2024. A candidata também promoveu ato de campanha no último sábado, com a participação do deputado federal José Guimarães (PT) e dos deputados estaduais Acrísio Sena (PT) e De Assis Diniz (PT).
Cândida Figueiredo formalizou o nome na disputa após a desistência do marido, Tomás Figueiredo (MDB), ex-prefeito e segundo colocado na eleição em 2024. Cândida foi deputada estadual nos anos 1990 e 2000, entre titularidades e suplências.