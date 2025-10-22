Santa Quitéria: Elmano não declarará apoio a nenhum candidato

Governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que não irá declarar apoio a candidatos na eleição suplementar em Santa Quitéria / Crédito: João Paulo Biage/O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) decidiu que não irá declarar apoio a candidatos na eleição suplementar do município de Santa Quitéria, localizado a 223,4 quilômetros de Fortaleza. A disputa nas urnas ocorre no próximo domingo, 26, com nomes de três partidos, incluindo a base do governador. Em coletiva nesta quarta-feira, 22, em Brasília, o governador foi perguntado pelo correspondente do O POVO, João Paulo Biage, se apoiaria algum nome no município. Elmano respondeu que vota em Caucaia e disse para deixar “o povo de Santa Quitéria escolher o seu candidato ou candidata, aquele que acha melhor para Santa Quitéria”.

No início deste mês, Elmano já havia declarado que teria “muita cautela” em relação à participação na campanha no município. Eleição em Santa Quitéria A disputa em Santa Quitéria conta com três candidaturas: Joel Barroso (PSB), Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil). Joel Barroso é filho do ex-prefeito José Braga Barrozo (PSB), também conhecido como Braguinha, eleito em 2024 e cassado por abuso de poder político em investigação que apurou também o envolvimento com o crime organizado. Desde o impedimento do pai, Joel comanda Santa Quitéria de forma interina. A chapa ainda é composta por Das Chagas Paiva (PP) como nome na vice.

No último sábado, o prefeito em exercício promoveu um comício na cidade, com as presenças do senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal Júnior Mano (PSB). Já Lígia Protásio disputa tem na vice da chapa a candidata Rayana Bendor (PT). Protásio era vice de Braguinha, mas rompeu com o ex-prefeito e concorreu nas eleições de 2024. A candidata também promoveu ato de campanha no último sábado, com a participação do deputado federal José Guimarães (PT) e dos deputados estaduais Acrísio Sena (PT) e De Assis Diniz (PT). Cândida Figueiredo formalizou o nome na disputa após a desistência do marido, Tomás Figueiredo (MDB), ex-prefeito e segundo colocado na eleição em 2024. Cândida foi deputada estadual nos anos 1990 e 2000, entre titularidades e suplências.

Embates na Assembleia A eleição suplementar chegou a ser comentada na Assembleia Legislativa pelos deputados petistas. Em aparte concedido por De Assis Diniz, Acrisio Sena afirmou que refletores teriam sido apagados durante ato de campanha de Lígia. O parlamentar também lembrou sobre a cassação do ex-prefeito Braguinha. Ainda na sessão, o deputado Jeová Mota (PSB) respondeu e criticou o período em que a candidata petista esteve no comando do município. Mota ainda apontou que o PT está dividido internamente, enfatizando o apoio dos dois únicos vereadores do partido em Santa Quitéria a Joel Barroso, apesar de a sigla ter candidatura própria. “A candidatura do Joel é em função da Justiça ter afastado o pai dele e agora ele está colocando o seu nome. O candidato conta com o apoio administrativo do Palácio [da Abolição]. O governador Elmano [de Freitas] já várias vezes liberou convênio”, disse.