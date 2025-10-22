Santa Quitéria: Elmano não declarará apoio a nenhum candidato

Santa Quitéria: Elmano não declarará apoio a candidatos para não "alimentar a divergência"Três candidatos estão na disputa, com nomes do PSB, PT e União Brasil. Eleição suplementar ocorrerá no domingo, 26, e terá reforço federal na segurança
O governador Elmano de Freitas (PT) decidiu que não irá declarar apoio a candidatos na eleição suplementar do município de Santa Quitéria, localizado a 223,4 quilômetros de Fortaleza. A disputa nas urnas ocorre no próximo domingo, 26, com nomes de três partidos, incluindo a base do governador.
Em coletiva nesta quarta-feira, 22, em Brasília, o governador foi perguntado pelo correspondente do O POVO, João Paulo Biage, se apoiaria algum nome no município. Elmano respondeu que vota em Caucaia e disse para deixar “o povo de Santa Quitéria escolher o seu candidato ou candidata, aquele que acha melhor para Santa Quitéria”.
Em seguida, o petista considerou que a disputa envolve nomes da base governista e avaliou que um governador deve “primar pela unidade” e não por “alimentar a divergência” nesses casos.
“Nós já decidimos que são disputas na nossa base e um governador deve primar, no meu entendimento, pela unidade da nossa base. Militantes, lideranças do PT estão lá fazendo a campanha da nossa candidata, têm lideranças do PSB fazendo a campanha do seu candidato. Tem uma outra candidatura que não é alinhada com a nossa base, mas respeitamos todos", disse.
E continuou: "Entendemos que a posição do governador deve ser uma posição de unificar e não de alimentar a divergência, que é natural, é a disputa local, prevalecem os elementos das forças políticas locais e a mim cabe, talvez após a eleição, buscar garantir a unidade das forças políticas com quem temos um projeto estadual”, destacou.
No início deste mês, Elmano já havia declarado que teria “muita cautela” em relação à participação na campanha no município.
Eleição em Santa Quitéria
A disputa em Santa Quitéria conta com três candidaturas: Joel Barroso (PSB), Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil).
Joel Barroso é filho do ex-prefeito José Braga Barrozo (PSB), também conhecido como Braguinha, eleito em 2024 e cassado por abuso de poder político em investigação que apurou também o envolvimento com o crime organizado. Desde o impedimento do pai, Joel comanda Santa Quitéria de forma interina. A chapa ainda é composta por Das Chagas Paiva (PP) como nome na vice.
No último sábado, o prefeito em exercício promoveu um comício na cidade, com as presenças do senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal Júnior Mano (PSB).
Já Lígia Protásio disputa tem na vice da chapa a candidata Rayana Bendor (PT). Protásio era vice de Braguinha, mas rompeu com o ex-prefeito e concorreu nas eleições de 2024. A candidata também promoveu ato de campanha no último sábado, com a participação do deputado federal José Guimarães (PT) e dos deputados estaduais Acrísio Sena (PT) e De Assis Diniz (PT).
Cândida Figueiredo formalizou o nome na disputa após a desistência do marido, Tomás Figueiredo (MDB), ex-prefeito e segundo colocado na eleição em 2024. Cândida foi deputada estadual nos anos 1990 e 2000, entre titularidades e suplências.
Embates na Assembleia
A eleição suplementar chegou a ser comentada na Assembleia Legislativa pelos deputados petistas. Em aparte concedido por De Assis Diniz, Acrisio Sena afirmou que refletores teriam sido apagados durante ato de campanha de Lígia. O parlamentar também lembrou sobre a cassação do ex-prefeito Braguinha.
Ainda na sessão, o deputado Jeová Mota (PSB) respondeu e criticou o período em que a candidata petista esteve no comando do município. Mota ainda apontou que o PT está dividido internamente, enfatizando o apoio dos dois únicos vereadores do partido em Santa Quitéria a Joel Barroso, apesar de a sigla ter candidatura própria.
“A candidatura do Joel é em função da Justiça ter afastado o pai dele e agora ele está colocando o seu nome. O candidato conta com o apoio administrativo do Palácio [da Abolição]. O governador Elmano [de Freitas] já várias vezes liberou convênio”, disse.
Em coletiva após a sessão, De Assis disse desconhecer acordo para o não envolvimento de membros da base governista com as candidaturas tanto do PSB como do PT em Santa Quitéria.
Marcada para o dia 26 de outubro, a eleição em Santa Quitéria terá atuação de forças estaduais e federais na segurança. O município, maior em extensão territorial do Ceará, terá 52 locais de votação e 124 seções eleitorais organizadas para atender cerca de 32.871 eleitores aptos a votar.