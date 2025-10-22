Elmano diz que Ciro Gomes virou 'namorado do bolsonarismo'

Em coletiva de imprensa, o governador Elmano de Freitas afirmou que Ciro Gomes virou "namorado do bolsonarismo" / Crédito: João Paulo Biage/O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou nesta quarta-feira, 22, que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) se tornou “namorado do bolsonarismo”, movimento ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A fala ocorreu durante coletiva de imprensa em Brasília, onde o petista participou de reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Questionado pelo correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, se Ciro poderia ser um representante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a eleição do governo do Ceará, Elmano relembrou o apoio de Ciro Gomes a André Fernandes (PL), no segundo turno da eleição de 2024, em Fortaleza.

Além do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o evento reuniu os principais nomes da oposição, incluindo o deputado federal André Fernandes, o deputado estadual e pai do parlamentar, Alcides Fernandes (PL), o presidente do União no Ceará, Capitão Wagner, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), dentre outros. Eleição Ainda na coletiva de imprensa, o governador Elmano também comentou sobre a possibilidade de disputar a eleição do ano que vem contra Ciro. “Eu vejo que nós vamos ter um embate político com a oposição no Ceará. E o povo cearense, na hora certa, quando chegar a eleição, vai avaliar quem de fato mais faz, mais entrega", destacou.