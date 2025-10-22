Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elmano diz que Ciro Gomes virou 'namorado do bolsonarismo'

Governador relembrou apoio do ex-pedetista ao deputado André Fernandes durante o segundo turno da eleição de 2024 em Fortaleza
O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou nesta quarta-feira, 22, que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) se tornou “namorado do bolsonarismo”, movimento ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A fala ocorreu durante coletiva de imprensa em Brasília, onde o petista participou de reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Questionado pelo correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, se Ciro poderia ser um representante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a eleição do governo do Ceará, Elmano relembrou o apoio de Ciro Gomes a André Fernandes (PL), no segundo turno da eleição de 2024, em Fortaleza.

“Ele já se abraçou com o André Fernandes no segundo turno em Fortaleza. Quem apoiou o André Fernandes no segundo turno em Fortaleza, no mínimo, virou namorado do bolsonarismo".

No ano passado, junto do ex-prefeito Roberto Cláudio, que também deixou o PDT e deverá se filiar ao União Brasil, Ciro Gomes demonstrou apoio ao então candidato do PL para a Prefeitura da Capital. Desde então, o ex-ministro passou a se aproximar de lideranças da oposição no Estado.

Na manhã desta quarta-feira, 22, Ciro se filiou ao PSDB e foi anunciado como o novo presidente da sigla no Ceará.

Além do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o evento reuniu os principais nomes da oposição, incluindo o deputado federal André Fernandes, o deputado estadual e pai do parlamentar, Alcides Fernandes (PL), o presidente do União no Ceará, Capitão Wagner, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), dentre outros. 

Eleição

Ainda na coletiva de imprensa, o governador Elmano também comentou sobre a possibilidade de disputar a eleição do ano que vem contra Ciro.

“Eu vejo que nós vamos ter um embate político com a oposição no Ceará. E o povo cearense, na hora certa, quando chegar a eleição, vai avaliar quem de fato mais faz, mais entrega", destacou.

E continuou: "[...] E aí, nós vamos ver, de fato, quem o povo cearense avalia quem mais fez entrega. Com o governador Cid, governador Camilo, com a governadora Izolda, agora conosco, aliado com o presidente Lula, ou se é aqueles que estão abraçados com o bolsonarismo no Brasil”, afirmou.

