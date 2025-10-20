Eleição em Santa Quitéria: pesquisa é divulgada; veja os números

Santa Quitéria: Joel Barroso tem 64,7% das intenções de voto; Lígia, 22,6%; e Cândida, 12,8%Pesquisa divulgada nesta segunda, mostra o cenário eleitoral para a eleição no dia 26; município escolherá novo chefe do Executivo após cassação de prefeito eleito em 2024
Restando menos de uma semana para a realização da eleição suplementar no município de Santa Quitéria, o Instituto Paraná Pesquisa divulgou, na manhã desta segunda-feira, 20, o resultado de levantamento feito entre eleitores da cidade. O pleito ocorre no próximo domingo, 26.
Atual prefeito interino, por ser presidente da Câmara Municipal, o vereador Joel Barroso (PSB) lidera as intenções de voto, com 64,7% na pesquisa estimulada, considerando os votos válidos. A ex-prefeita Dra. Lígia Protásio (PT) aparece em segundo lugar, com 22,6% das intenções de voto e a ex-deputada Cândida Figueiredo (União Brasil) tem 12,8%.
Pesquisa estimulada - votos válidos
- Joel Barroso (PSB) - 64,7%
- Dra. Lígia - 22,6%
- Cândida Figueiredo - 12,8%
Considerando os votos totais Joel também lidera, com 56,8% das intenções de voto. Dra. Lígia aparece com 19,8% e Cândida Figueiredo soma 11,2%.
Pesquisa estimulada - votos totais
- Joel Barroso (PSB) - 56,8%
- Dra. Lígia - 19,8%
- Cândida Figueiredo - 11,2%
- Não sabe/Não opinou - 5,6%
- Ninguém/Branco/Nulo - 6,6%
Expectativa
O levantamento também perguntou aos eleitores quem acreditam que vencerá a eleição. Aos responder, quase 70% afirmou que o filho do ex-prefeito Braguinha (PSB) será eleito.
"Independentemente de em quem o(a) Sr(a) irá votar, quem o(a) Sr(a) acredita que vai vencer as eleições para prefeito de Santa Quitéria neste ano?"
- Joel Barroso (PSB) - 69,2%
- Dra. Lígia - 13%
- Cândida Figueiredo - 4,8%
- Não sabe/Não opinou - 13%
Rejeição dos candidatos
O Instituto Paraná mediu ainda a rejeição aos candidatos, questionando em quem os eleitores não votariam. Nesse critério, Cândida Figueiredo é a mais citada, com 33,6%, seguida por Dra. Lígia, com 20,8% e Joel Barroso, com 17,6%.
Rejeição
- Cândida Figueiredo - 33,6%
- Dra. Lígia - 20,8%
- Joel Barroso (PSB) - 17,6%
- Não sabe/Não respondeu - 10,2%
- Poderia votar em todos - 24,6%
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-09198/2024. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 4,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados obtidos. O instituto ouviu 500 eleitores entre os dias 15 e 18 de outubro.
A eleição no município ocorre no próximo domingo, dia 26, e terá reforço da Força Nacional na Segurança.
Novo levantamento
Outra pesquisa deverá ter o resultado divulgado nesta terça-feira, 21, realizada pelo Instituto Opinião, que entrevistou 400 eleitores entre os dias 16 e 17 de outubro. O levantamento está registrado no TSE sob o número CE-01676/2024. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 5 pontos percentuais para mais ou para menos.
Três candidaturas
Cândida Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) disputarão as eleições suplementares para Prefeitura de Santa Quitéria.
Marcado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o pleito ocorrerá no dia 26 de outubro devido à cassação do prefeito reeleito José Braga Barrozo, conhecido como Braguinha (PSB). Preso antes de assumir o segundo mandato, ele teve o diploma cassado sob acusação de envolvimento com facções criminosas.
Cândida Figueiredo
Após a desistência do então pré-candidato e ex-prefeito, Tomás Figueiredo (MDB), a ex-deputada Cândida Figueiredo (União Brasil) irá disputar o pleito no lugar do marido. Rafael Vaz concorre a vice-prefeito na chapa.
A mudança aconteceu mediante acordo com o grupo do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), que participou da convenção assim como o pai dele, Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito de Sobral.
Cândida foi deputada estadual entre titularidades e suplências. Nesse período, disputou contra o hoje senador Cid Gomes (PSB) a Prefeitura de Sobral, em 1996, sendo derrotada.
Tomás queria como vice a ex-prefeita Lígia Protásio, que era vice do então prefeito Braguinha, tendo assumido a Prefeitura por quase um ano quando ele esteve afastado do cargo por suspeitas de corrupção. Ao ouvir que o PT não abria mão da candidatura para ser vice do MDB, houve a troca de nome na chapa oposicionista.
Joel Barroso
Desde o impedimento de Braguinha para assumir o cargo, quem comanda Santa Quitéria interinamente é Joel Barroso (PSB), filho de Braguinha e então presidente da Câmara Municipal. Joel tem apoio de Cid Gomes e a chapa será composta por Das Chagas Paiva (PP) como candidato a vice. A coligação é formada ainda pelo Podemos.
Participaram dessa convenção que oficializou a candidatura o deputado federal Robério Monteiro (PDT) e os deputados estaduais Almir Bié (PP) e Jeová Mota (PSB).
Lígia Protásio
Lígia, por sua vez, formalizou seu nome como cabeça de chapa que terá como candidata a vice Rayana Bendor (PT). O evento de lançamento da campanha contou com a participação do deputado federal Yury do Paredão (MDB) e do secretário estadual do Trabalho, Vladyson Viana (PT).
Rompida com Braguinha, a petista concorreu nas eleições de outubro de 2024, justamente contra o agora prefeito cassado e contra Tomás. Ela terminou em terceiro, com 29,02%, quase a mesma porcentagem de Tomás, que ficou em segundo, com 29,44%, enquanto o Braguinha foi reeleito com 41,01%.