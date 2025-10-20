Eleição em Santa Quitéria: pesquisa é divulgada; veja os números

￼CÂNDIDA Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) são os candidatos em Santa Quitéria / Crédito: Reproduções/Instagram: Moses Rodrigues, Joel Barroso e Lígia Protásio

Restando menos de uma semana para a realização da eleição suplementar no município de Santa Quitéria, o Instituto Paraná Pesquisa divulgou, na manhã desta segunda-feira, 20, o resultado de levantamento feito entre eleitores da cidade. O pleito ocorre no próximo domingo, 26. Atual prefeito interino, por ser presidente da Câmara Municipal, o vereador Joel Barroso (PSB) lidera as intenções de voto, com 64,7% na pesquisa estimulada, considerando os votos válidos. A ex-prefeita Dra. Lígia Protásio (PT) aparece em segundo lugar, com 22,6% das intenções de voto e a ex-deputada Cândida Figueiredo (União Brasil) tem 12,8%.

Pesquisa estimulada - votos válidos Joel Barroso (PSB) - 64,7%

Dra. Lígia - 22,6%

Cândida Figueiredo - 12,8% Considerando os votos totais Joel também lidera, com 56,8% das intenções de voto. Dra. Lígia aparece com 19,8% e Cândida Figueiredo soma 11,2%. Pesquisa estimulada - votos totais Joel Barroso (PSB) - 56,8%

Dra. Lígia - 19,8%

Cândida Figueiredo - 11,2%

Não sabe/Não opinou - 5,6%

Ninguém/Branco/Nulo - 6,6% Expectativa O levantamento também perguntou aos eleitores quem acreditam que vencerá a eleição. Aos responder, quase 70% afirmou que o filho do ex-prefeito Braguinha (PSB) será eleito. "Independentemente de em quem o(a) Sr(a) irá votar, quem o(a) Sr(a) acredita que vai vencer as eleições para prefeito de Santa Quitéria neste ano?" Joel Barroso (PSB) - 69,2%

Dra. Lígia - 13%

Cândida Figueiredo - 4,8%

Não sabe/Não opinou - 13% Rejeição dos candidatos O Instituto Paraná mediu ainda a rejeição aos candidatos, questionando em quem os eleitores não votariam. Nesse critério, Cândida Figueiredo é a mais citada, com 33,6%, seguida por Dra. Lígia, com 20,8% e Joel Barroso, com 17,6%.

Rejeição Cândida Figueiredo - 33,6%

Dra. Lígia - 20,8%

Joel Barroso (PSB) - 17,6%

Não sabe/Não respondeu - 10,2%

Poderia votar em todos - 24,6% A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-09198/2024. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 4,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados obtidos. O instituto ouviu 500 eleitores entre os dias 15 e 18 de outubro. A eleição no município ocorre no próximo domingo, dia 26, e terá reforço da Força Nacional na Segurança. Novo levantamento

Outra pesquisa deverá ter o resultado divulgado nesta terça-feira, 21, realizada pelo Instituto Opinião, que entrevistou 400 eleitores entre os dias 16 e 17 de outubro. O levantamento está registrado no TSE sob o número CE-01676/2024. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 5 pontos percentuais para mais ou para menos.