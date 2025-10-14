Santa Quitéria receberá reforços militares para as eleições

A solicitação de forças militares na eleição foi aprovada pelo Governo do Ceará e TSE / Crédito: Reprodução / Supesp

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) recebeu nessa segunda, 13, representantes das forças policiais atuantes no Estado para definir as estratégias de segurança para realizar a eleição suplementar em 26 de outubro, no município de Santa Quitéria.

A reunião organizada pelo presidente do órgão, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, ocorreu a menos de duas semanas para a votação. O desembargador destacou a sintonia entre as instituições, acreditando que o pleito eleitoral irá “ser de forma tranquila, democrática e de paz, para que a população se sinta segura ao exercer seu direito de votar”.



Representando as forças militares do Estado, compareceram: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) : Roberto Sá, secretário

: Roberto Sá, secretário Polícia Federal do Ceará : José Antônio Simões de Oliveira Franco, delegado superintendente regional

: José Antônio Simões de Oliveira Franco, delegado superintendente regional Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) : Nabupolasar Alves Feitosa, superintendente estadual

: Nabupolasar Alves Feitosa, superintendente estadual 10ª Região Militar : Thiago Cipriano, major representante

: Thiago Cipriano, major representante Ministério Público do Estado (MPCE) : José Luciano da Silva, promotor eleitoral

: José Luciano da Silva, promotor eleitoral Polícia Civil do Ceará (PCCE) : Márcio Gutiérrez, delegado-geral

: Márcio Gutiérrez, delegado-geral Polícia Militar do Ceará (PMCE) : Sinval Sampai, coronel comandante-geral

: Sinval Sampai, coronel comandante-geral Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE): Cláudio Barreto, coronel comandante-geral

Segundo o secretário da SSPDS, por Santa Quitéria ser o único município com eleição em 26 de outubro, ele está dedicando reforço adicional de segurança.

Representantes da PCCE e PMCE garantiram cuidados para aumentar vigilância Crédito: Ascom/SSPDS Em relação a PMCE e PCCE, foi informado pelos representantes que iniciaram o suporte na cidade com posicionamento policial estratégico, para evitar ocorrências e intensificar o monitoramento.

Já a Polícia Federal enfatizou a importância de atuar para evitar e punir crimes eleitorais, usando inteligência e vigilância. O Exército apresentou a quantidade de militares e viaturas que estarão à disposição da Justiça na eleição.



Segundo o presidente do TRE-CE, "será uma eleição de paz" Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE Foi comunicado pela assistente da Unidade Militar do TRE-CE, coronel Fátima de Paula, que equipes do Tribunal estiveram em Santa Quitéria, com o objetivo de realizar vistorias em locais de votação e no Cartório Eleitoral, para que a ordem e trabalho estejam aptos. O pedido de reforço federal, recordado pelo juiz auxiliar da presidência do TRE-CE Alisson Simeão, foi aprovado pelo Governo do Ceará e pela ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), faltando somente a aprovação do presidente da república.

