Santa Quitéria receberá reforços militares para as eleições

Eleições em Santa Quitéria terão reforços na segurança

O presidente do TRE diz que "será uma eleição de paz"
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) recebeu nessa segunda, 13, representantes das forças policiais atuantes no Estado para definir as estratégias de segurança para realizar a eleição suplementar em 26 de outubro, no município de Santa Quitéria.

A reunião organizada pelo presidente do órgão, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, ocorreu a menos de duas semanas para a votação. O desembargador destacou a sintonia entre as instituições, acreditando que o pleito eleitoral irá “ser de forma tranquila, democrática e de paz, para que a população se sinta segura ao exercer seu direito de votar”.

Representando as forças militares do Estado, compareceram:

  • Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS): Roberto Sá, secretário
  • Polícia Federal  do Ceará: José Antônio Simões de Oliveira Franco, delegado superintendente regional
  • Agência Brasileira de Inteligência (ABIN): Nabupolasar Alves Feitosa, superintendente estadual
  • 10ª Região Militar: Thiago Cipriano, major representante
  • Ministério Público do Estado (MPCE): José Luciano da Silva, promotor eleitoral
  • Polícia Civil do Ceará (PCCE): Márcio Gutiérrez, delegado-geral
  • Polícia Militar do Ceará (PMCE): Sinval Sampai, coronel comandante-geral
  • Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE): Cláudio Barreto, coronel comandante-geral

Segundo o secretário da SSPDS, por Santa Quitéria ser o único município com eleição em 26 de outubro, ele está dedicando reforço adicional de segurança.

Em relação a PMCE e PCCE, foi informado pelos representantes que iniciaram o suporte na cidade com posicionamento policial estratégico, para evitar ocorrências e intensificar o monitoramento.
Já a Polícia Federal enfatizou a importância de atuar para evitar e punir crimes eleitorais, usando inteligência e vigilância. O Exército apresentou a quantidade de militares e viaturas que estarão à disposição da Justiça na eleição.

Foi comunicado pela assistente da Unidade Militar do TRE-CE, coronel Fátima de Paula, que equipes do Tribunal estiveram em Santa Quitéria, com o objetivo de realizar vistorias em locais de votação e no Cartório Eleitoral, para que a ordem e trabalho estejam aptos.

O pedido de reforço federal, recordado pelo juiz auxiliar da presidência do TRE-CE Alisson Simeão, foi aprovado pelo Governo do Ceará e pela ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), faltando somente a aprovação do presidente da república.

Facções criminosas

O prefeito reeleito em 2024, José Braga Barrozo, conhecido como Braguinha (PSB), e o vice-prefeito eleito Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, o Gardel Padeiro (Progressistas), foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Braguinha foi preso instantes antes de tomar posse no novo mandato, em 1° de janeiro de 2025. Ele e o vice foram acusados de abuso de poder político e econômico por envolvimento com integrantes de uma facção criminosa com o objetivo de influenciar o voto dos eleitores e violar a normalidade e legitimidade do último pleito.

