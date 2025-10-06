Negociação sobre ônibus em Fortaleza inclui passe estudantil

Bruno Mesquita responde ao jornalista Guilherme Gonsalves durante o podcast Jogo Politico / Crédito: João Filho Tavares

As negociações sobre o transporte público em Fortaleza entre as empresas de ônibus e a Prefeitura envolvem também o Governo do Estado, afirmou o vereador Bruno Mesquita (PSD), líder do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza. Na discussão sobre o financiamento do sistema, está envolvida também a ampliação da gratuidade para estudantes também aos fins de semana. A data de referência para a renegociação anual entre a Prefeitura de Fortaleza e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) é novembro. As conversas têm ocorrido nos últimos meses e a expectativa do Município é encontrar soluções até lá.

Em entrevista nesta segunda-feira, 6, ao Jogo Político, podcast de política do O POVO, Bruno Mesquita disse que estão em estudos sobre as medidas a serem tomadas e reconheceu que o transporte público carece de melhora no serviço. "A data-base do transporte é agora no mês de novembro. E tem se conversado há quatro, cinco meses, sobre a questão dos ônibus e as medidas que serão tomadas. E a Etufor (Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza), por meio do George (Dantans, presidente), está fazendo todo um estudo, porque não é só a gente resolver o problema, a gente tem de melhorar o transporte coletivo. Hoje, não está da forma como a população merece", afirmou. O parlamentar prosseguiu: "Não é só melhorar a questão de subsídio, a gente tem que melhorar o atendimento as pessoas. O transporte coletivo hoje é aquém do que a população merece (...) É um dos mais baratos do Brasil, mas não é bom".

