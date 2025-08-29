Prefeitura de Fortaleza convoca 411 aprovados em concurso da Saúde

Prefeitura de Fortaleza convoca 411 concursados para a Secretaria Municipal da Saúde / Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

A Prefeitura de Fortaleza convocou 411 candidatos aprovados no concurso público da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), realizado em 2024. Os profissionais irão compor o quadro efetivo da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) dessa quinta-feira, 28, e faz parte do programa Saúde que Cuida, do Plano Fortaleza Inclusiva.

Ao todo, 13 cargos foram contemplados na convocação. Entre eles estão médicos, auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, cirurgião-dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, técnico de laboratório de análises clínicas, motorista socorrista, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica e técnico em radiologia. SindiSaúde comemora, mas avalia convocação como insuficiente O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará (Sindsaúde) comemorou a convocação. “Essa conquista é fruto da luta incansável do sindicato ao lado da categoria”, destacou a entidade. No entanto, o sindicato ponderou que “a quantidade de convocados ainda é insuficiente diante da necessidade real de profissionais de saúde em Fortaleza”.

