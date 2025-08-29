Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura de Fortaleza convoca 411 aprovados em concurso da Saúde

Profissionais de diferentes especialidades irão reforçar postos de saúde, hospitais e o atendimento do Samu; expectativa é de mais de 19 mil atendimentos mensais
Victor Marvyo
Victor Marvyo Estágiario/Repórter
A Prefeitura de Fortaleza convocou 411 candidatos aprovados no concurso público da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), realizado em 2024. Os profissionais irão compor o quadro efetivo da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) dessa quinta-feira, 28, e faz parte do programa Saúde que Cuida, do Plano Fortaleza Inclusiva.

Ao todo, 13 cargos foram contemplados na convocação. Entre eles estão médicos, auxiliar de farmácia, auxiliar em saúde bucal, cirurgião-dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, técnico de laboratório de análises clínicas, motorista socorrista, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica e técnico em radiologia.

SindiSaúde comemora, mas avalia convocação como insuficiente

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará (Sindsaúde) comemorou a convocação. “Essa conquista é fruto da luta incansável do sindicato ao lado da categoria”, destacou a entidade.

No entanto, o sindicato ponderou que “a quantidade de convocados ainda é insuficiente diante da necessidade real de profissionais de saúde em Fortaleza”.

Mais de 19 mil atendimentos por mês

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), destacou que a chegada dos novos profissionais deve ampliar a capacidade da rede municipal de saúde.

“Com esta convocação, nós vamos conseguir ampliar o acolhimento na nossa rede municipal de saúde. E vem mais por aí. Vamos chegar a mais de mil novos profissionais da nossa rede de atendimento até o final do ano”, afirmou.

A projeção da gestão é de mais de 19 mil atendimentos mensais, além de 3 mil atendimentos de saúde bucal e 1.500 atendimentos de emergência pelas ambulâncias do Samu.

Prazo para apresentação

De acordo com o Diário Oficial, os convocados devem se atentar ao cronograma. O comparecimento à junta médica deve ocorrer entre 1º e 12 de setembro, no Instituto de Previdência do Município (IPM).

