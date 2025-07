Prefeitura de Fortaleza anuncia reabertura de 20 leitos na Santa Casa

O aviso foi publicado na rede social do prefeito Evandro Leitão neste sábado, 26, indicando o primeiro reforço de um total de 274 leitos

“Esse reforço na saúde pública será maior até o fim do ano, quando reabriremos todos os 274 leitos da Santa Casa, recuperando sua relevância histórica, sendo 100 leitos já em agosto”, diz Evandro.

SAIBA MAIS | Instituto do Câncer começa atendimentos de radioterapia em unidade da Santa Casa

Reabertura de leitos na Santa Casa: intervenção municipal tem validade de 180 dias



A oficialização da intervenção municipal na Santa Casa de Misericórdia foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 15 de julho e possui validade de 180 dias. Ela deve abranger os serviços de média e alta complexidade, oncologia, UTI, e demais serviços conveniados ao Sistema Único de Saúde (Sus).

Uma Comissão de Acompanhamento da Intervenção Administrativa também foi instituída, com finalidade de monitorar, fiscalizar e relatar ao Poder Executivo os atos de gestão e medidas adotadas durante o período da intervenção.