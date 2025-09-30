Vereadores criticam paralisação de linhas de ônibus

Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) / Crédito: Érika Fonseca/CMFor

Vereadores de Fortaleza repercutiram na manhã desta terça-feira, 30, a interrupção de linhas de ônibus pelo Sindiônibus na segunda-feira, 29. Parlamentares da base de apoio ao prefeito culparam as empresas de ônibus pela paralisação das linhas. No fim da tarde desta terça-feira, 30, Prefeitura e Sindiônibus anunciaram a retomada das linhas.

Dr. Vicente (PT) culpou os empresários ligados ao Sindiônibus que, segundo ele, surpreenderam a gestão da cidade com a interrupção das vias. “Eles têm (os empresários) um subsídio já bastante elevado, alto, recebem por mês mais de R$ 16 milhões dos cofres públicos e eles querendo fazer acordo e a prefeitura vinha conversando com ele, estava negociando e eles de surpresa param 25 linhas de ônibus, deixando quase 10 mil pessoas sem ter condições de ir para o trabalho, de sair de casa” disse o parlamentar. E completou dizendo que Evandro Leitão (PT) não iria aceitar o que chamou de “imposições” das empresas do setor: “Mas o prefeito de Fortaleza, a Câmara municipal de Fortaleza não vai aceitar de jeito nenhum está intromissão dos patronais, do sindicato dos patrões parando ônibus porque eles querem mais uma vez aumento de passagem, eles querem mais uma vez subsídio. A maioria do povo ganha um salário mínimo e não tem mais condição de pagar mais um aumento de passagem”. O vereador Benigno Júnior (Republicanos) classificou a atitude como inaceitável e desumana. “Isso é desumano, e essa Casa não pode aceitar esse tipo de atitude. Não podemos aceitar sem diálogo, sem informar a população, sem ouvir os técnicos da Etufor”, declarou. Para ele, qualquer negociação com o setor precisa ter como prioridade a transparência com os usuários. Leia mais Evandro confirma Réveillon 2026 com dois dias e descentralizado

